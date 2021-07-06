على مرحلتين.. قرعة مدافن «التجمع والشروق والعبور» الأسبوع المقبل

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إجراء القرعة العلنية لتخصيص المقابر للمتقدمين بالإعلان المنشور بتاريخ 13 يوليو 2020 بشأن طرح 2649 قطعة أرض مقابر للمسلمين بنظام اللحد، و752 قطعة أرض مقابر للمسيحيين، بمساحة 40 متر مربع للمقبرة.

القرعة للمتقدمين من القاهرة الجديدة والعبور والشروق

ويتم توزيع المقابر لقاطني المدن التالية:

1 - مدن القاهرة الجديدة، بعدد 1855 قطعة أرض مسلم، وعدد 526 أرض مقابر للميسحى.

2 - مدينة العبور بعدد 397، قطعة أرض مسلمين و 113 قطعة أرض مسيحيين.

3 - مدينة الشروق، 397 قطعة أرض مقابر للمسلمين و113 قطعة أرض مقابر للمسيحيين.

القرعة العلنية بمركز شباب التجمع الأول

وتقام القرعة العلنية لمدافن التجمع والشروق والعبور، بمركز شباب التجمع الأول في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بمقر المركز، يوم الثلاثاء القادم الموافق 13 من يوليو الجاري، لعدد 1855 قطعة لقاطني مدينة القاهرة الجديدة، ويوم الأربعاء القادم الموافق، 14 من يوليو الجاري، بـ714 قطعة أرض مقابر للمسلمين لقاطنى مدن «العبور والشروق» و 752 قطعة أرض مقابر للمسيحيين قاطني مدن القاهرة الجديدة والعبور والشروق.

وأفاد جهاز مدينة القاهرة الجديدة، برئاسة المهندس أمين غنيم، بأنه سيتم السماح للمتقدمين الراغبين في حضور القرعة، الدخول لمدرجات مركز شباب التجمع الأول، بداية من الساعة التاسعة والنصف، وحتى الحادية عشر والنصف، لإجراءات تسجيل الدخول، على أن تغلق الأبواب في تمام الساعة الحادية عشر ونصف، لتبدأ إجراءات القرعة العلنية في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بحضور القيادات الأمنية وأعضاء الهيئات الرقابية، ومسئولى بنك التعمير والإسكان.

إجراءات وقائية مشددة خلال إجراء القرعة

ومن جانبه أوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم السماح بحضور القرعة العلنية لمدافن التجمع الخامس والشروق والعبور للحاجزين فقط، بموجب إيصال التقديم، على أن يتم إجراء القرعة العلنية للمدافن وسط إجراءات وقائية مشددة للحد من انتشار كورونا بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة، حرصا على سلامة المواطنين.