«محلول ملح بدل اللقاح».. اعتقال مسؤولين عن حملات تطعيم وهمية في الهند

قالت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن السلطات الهندية ألقت القبض على مشتبه بهم، من بينهم أطباء وعاملين صحيين، تورطوا في تنظيم حملات تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد قدموا خلالها جرعات وهمية، وأوضحت السلطات أن نحو 2500 شخص في محيط مدينة مومباي، تم إيهامهم بالحصول على لقاحات ضد فيروس كورونا، بينما كانت في الواقع تحتوي على «محلول ملحي».

ونقل التقرير عن فيشال ثاكور، أحد كبار المسؤولين في إدارة شرطة مومباي، إن ما لا يقل عن 12 حملة تطعيم وهمية تم تنظيمها في محيط مومباي، موضحا أنهم كانوا يستخدمون محلولا ملحيا ويحقنونه، وفي كل مركز تطعيم وهمي أقاموه كانوا يفعلون ذلك.

وأشار «ثاكور» إلى أن المسؤولين عن هذه الحملات كانوا يحصلون على مبالغ مادية مقابل هذه الخدمة الزائفة، وقد بلغ مجموع أرباحهم نحو 28 ألف دولار، وأفاد بأنه تم اعتقال 14 شخصا حتى الآن بتهم تتعلق بالغش ومحاولة القتل العمد من بين تهم أخرى، متوقعا اعتقال المزيد من الأشخاص مع سير التحقيقات.

وتعرضت الهند لموجة ثانية من فيروس كورونا، بين شهري أبريل ويونيو، أسفرت عن وفاة عشرات الآلاف من الأشخاص في جميع أنحاء البلاد، وقد تراجعت حدة الأزمة نسبيا، في الآونة الأخيرة، ما خفف الضغط على النظام الصحي وسمح للسلطات باستكمال برامج التطعيمات.

جدير بالذكر أن الهند قد أعلنت تسجيل 39 ألفا و796 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 30 مليونا و502 ألف و362 حالة، وذكرت وزارة الصحة الهندية أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 723 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 402 ألف و728 حالة.