بدء تطبيق الإشتراطات البنائية بالمراكز التكنولوجية في الغربية

أعلنت وزارة التنمية المحلية، في بيان لها، اليوم، تلقيها تقريراً حول بدء التطبيق الفعلى لمنظومة التراخيص والإشتراطات البنائية الجديدة فى المراكز التكنولوجية بـ 228 مدينة و91 حى بمختلف محافظات الجمهورية، بعد إنتهاء التطبيق التجريبي للمنظومة خلال الفترة من أول مايو 2021 ولمدة شهرين تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، وتوجيهات القيادة السياسية لضبط وحوكمة منظومة العمران والقضاء على البناء العشوائي.

تدريب مكثف لحوالى 1400 من الكوادر المحلية بالمراكز التكنولوجية

وكشف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع وزراتي الإسكان والمجتمعات العمرانية والتعليم العالى على توفير برنامج تدريبى مكثف لحوالى 1400 من الكوادر المحلية بالمراكز التكنولوجية فى المحافظات ورؤساء مجالس المدن والأحياء ومديرى المراكز التكنولوجية ومديري الإدارات الهندسية ومديرى التخطيط العمراني ومشرفى تشغيل البرامج الخاصة بالمنظومة الجديدة وذلك بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ووزارة التعليم العالى، لافتاً إلى التدريب على آليات المنظومة الجديدة لاستخراج تراخيص البناء، وتحديد الأدوار والعلاقات بين الجهات المنوط بها المشاركة فى إصدار التراخيص، وبين المواطن، وذلك بهدف تطبيق المنظومة على أفضل وجه، وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

توفير كافة متطلبات المراكز التكنولوجية من الأجهزة واللوجيستيات المطلوبة

وأشار إلى توفير كافة متطلبات المراكز التكنولوجية من الأجهزة واللوجيستيات المطلوبة والربط الإلكتروني والتطبيقات اللازمة لعمل المنظومة الجديدة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للبرنامج ووزارة التخطيط .

كما وجه اللواء محمود شعراوى، المحافظين إلى التنبيه على القيادات المحلية بالمرور الدوري على المراكز التكنولوجية للإطمئنان على سير المنظومة الجديدة والتنبيه على جميع العاملين بحسن معاملة المواطنين والرد على أى استفسارات أو تساؤلات خاصة بالمنظومة وفقاً لما تم التدريب عليه خلال البرامج التدريبية السابقة وتذليل أى عقبات تواجههم وشرح الأهمية والفائدة التي ستعود على المواطن والدولة من تلك المنظومة الجديدة وإيجاد بيئة عمرانية وحضارية تليق بالدولة المصرية ومواطنيها.

وزير التنمية المحلية:تفهم جميع العاملين بالمراكز التكنولوجية للمنظومة الجديدة عملياً

وأكد وزير التنمية المحلية أن الدولة تسعى خلال الفترة الحالية إلى الاطمئنان والتأكد من تفهم جميع العاملين بالمراكز التكنولوجية للمنظومة الجديدة عملياً بكافة تفاصيلها واجراءات وخطواتها ، بما يضمن التسهيل والتيسير على جميع المواطنين المتقدمين للمراكز للحصول على تراخيص للبناء .

وأضاف أن المراكز التكنولوجية شهدت فى اليوم الأول توافد أكثر من 1000 مواطن للاستفسار عن بعض البنود الخاصة بالاشتراطات وعلى رأسها النسبة البنائية وقيود الارتفاعات والرسوم المطلوبة . كما شهدت المراكز التكنولوجية أيضاً تقديم عدد من المواطنين بطلبات للحصول على بيان الصلاحية.

محافظ الغربية أجهزة الدولة تبذل كل الجهود لوضع أسس لتقنين منظومة البناء

في المقابل أكد الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، أن جميع أجهزة الدولة تبذل كل الجهود، من أجل وضع أسس لتقنين منظومة البناء بمختلف قرى ومراكز ومدن محافظات الجمهورية.

وتابع محافظ الغربية، في بيان له، اليوم، أنه تم البدء في إصدار تراخيص البناء، وفق المعايير الجديدة بنطاق حي ثان طنطا فقط تجريبيا، لمدة شهرين، من أوائل شهر مايو الماضي لحين صدور قرار تفعيل إصدار التراخيص على مستوى المراكز التكنولوجية حسب الاشتراطات الجديدة أوائل شهر يوليو الجاري .

وكشف محافظ الغربية أنه تم وضع آليات استئناف أعمال البناء للتراخيص السارية والسابق إصدارها، طبقا لتوجيهات وزير التنمية المحلية علي مستوي 10 مراكز تكنولوجية بمجالس المدن والأحياء بمراكز طنطا والمحلة وزفتي وبسيون وكفرالزيات وسمنود وبسيون وقطور والسنطة .

إيقاف أي أعمال بناء غير حاصلة على شهادة استئناف أعمال

وكشف أنه بناء على التعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية، تم إصدار القرار رقم 527 لسنة 2021، بإيقاف أي أعمال بناء غير حاصلة على شهادة استئناف أعمال من اللجنة الخاصة باستئناف الأعمال، على أن يتقدم صاحب الترخيص الراغب في استئناف الأعمال بطلب للحي أو المركز التابع له وفقا للنموذج المعد حديثًا.

محافظ الغربية يحدد الأوراق والاشتراطات المطلوبة وتوصيل المرافق من الهيئة

وأكد «رحمي»، أنه لن يتم دخول أي مرافق لأي عقار ما لم يحصل على شهادة المطابقة الصادرة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما تضمن القرار أنه في حالة عدم وجود أي مخالفات بناء على تقرير لجنة مراجعة التراخيص يتم إصدار خطاب مؤمن لصاحب الترخيص باستئناف الأعمال، وفي حالة وجود تقرير بوجود مخالفة أو وجود قصور في مستندات الترخيص يتم إعادة المعاينة، للتأكد من تلافي المخالفات حال إمكان تلافيها وعمل التعديلات المطلوبة على اللوحات أو المستندات حال وجود قصور فيها، وإخطار اللجنة العليا بذلك لإصدار شهادة الاستئناف لصاحب الترخيص من عدمه.

وأشار محافظ الغربية إلى ضرورة وضع صورة في مكان ظاهر بمدخل العقار ويحتفظ بالأصل في الموقع عند السؤال عنه، وفي حاله عدم تصحيح المخالفة أو استكمال القصور في المستندات يتم عمل المحاضر اللازمة تجاه المخالف، طبقا لتقرير اللجنة ويمنع من استئناف الأعمال.

إصدار تراخيص البناء بالقرى والتوابع والعزب وفقًا لأحكام القانون رقم 119

وكشف محافظ الغربية أن أعمال البناء بالقرى مستمرة، حيث يتم إصدار تراخيص البناء بالقرى، التوابع، والعزب، وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2088، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والاشتراطات البنائية السارية، والقواعد المنظمة خلال المرحلة المقبلة .