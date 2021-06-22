بدل تكريمي حبسني.. المتهم بإزعاج محافظ الغربية: أنا من أوائل الإعدادية

قال الطفل يوسف صلاح، المتهم بإزعاج محافظ الغربية د. طارق رحمي، إنه حصل على مجموع 97 % في الشهادة الإعدادية الأزهرية هذا العام، مؤكدًا أن المحافظ سجنه بدلًا من تكريمه وسط زملائه.

من أوائل الإعدادية الأزهرية

وأكد صلاح في تصريح خاص لـ«الوطن» أن النائب محمد الشامي، عضو مجلس النواب، عن دائرة المحلة، دعاه لحضور صلاة الجمعة مع وزير الأوقاف ومحافظ الغربية قبل يومين من تحرير المحضر ضده هو ووالدته.

أمين مساعد اتحاد طلاب الإعدادية

وأشار إلى أنه أمين مساعد اتحاد طلاب الإعدادية على مستوى محافظة الغربية منذ عامين، وأمين برلمان المعهد الأزهري على مستوى المحافظة، وحاصل على المركز الأول في مسابقة الشعر بالمحافظة، فضلًا عن عمله مع والده في المحارة خلال الإجازة الصيفية.

إخلاء سبيل الأم والطفل

وتعود قصة الطفل عندما واجه الطفل وأمه اتهامات بإزعاج المحافظ عبر إرسال رسائل له من خلال تطبيق واتس آب تحمل إساءة لشخصه وصفته، فما كان من المحافظ إلا أن حرر محضرًا ضدهما، قبل أن تقرر النيابة العامة إخلال سبيل الطفل وأمه، وحبس مواطن آخر 4 أيام على ذمة التحقيقا.

بيان محافظ الغربية

وكان محافظ الغربية قد أصدر بيانًا رسميًا عن الواقعة قال فيه: «بالإشارة إلى ما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن تحرير محافظ الغربية لمحضر ضد إحدى السيدات، توضح محافظة الغربية، أن المحافظ قد استلم منذ عدة أسابيع، عدد من الرسائل عبر رقم الواتساب الشخصي له تحمل إساءة إلى شخصه وصفته، وبعيدة كل البعد عن النقد والاحترام، وذلك من خلال رقمين غير معلوم هوية أصحابهما، الأمر الذي استدعى إفادة الجهات المختصة لإعمال شئونها، والتي بدورها قامت على مدار الأسابيع الماضية بالتحري عن تلك الأرقام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».