مصدر أمني يوضح سبب تكرار حرائق طريق المطار بالغردقة

تمكنت الحماية المدنية من إخماد حريق شب في الجزيرة الوسطى بطريق المطار بمدينة الغردقة، دون وقوع خسائر أو إصابات بشرية ويعتبر ذلك هو الحريق الثاني خلال أيام وتكرار لسيناريو حرائق الغابات الشجرية بالجزيرة الوسطى بطريق المطار.

وأكد مصدر أمني أن سبب تكرار حرائق الغابات الشجرية بطريق المطار هو نتيجة إهمال المواطنين في إلقاء أعقاب السجائر المشتعلة خاصة مع كثافة الغابات الشجرية والتي تعيق السيطرة على أي حادث بداخلها.

وأشار اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر في تصريحات صحفية، ليوم، إلى أن طريق المطار سيشهد تطوير وذلك ضمن خطة تطوير لعدد من الميادين والشوارع الرئيسية بالمدينة خلال الأيام القليلة المقبلة.

كانت غرفة عمليات البحر الأحمر، تلقت بلاغا يفيد باندلاع النيران بالأشجار والحشائش المزروعة بالجزيرة الوسطي بطريق المطار، على الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية وتمت السيطرة على الحريق.

وشهد طريق المطار تصاعد الأدخنة الناجمة عن الحريق، حيث تسبب الحريق فى التهام عدد من الأشجار غير المثمرة والحشائش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما شهدت مدينة الغردقة مصرع الطفلتين نادين هاني عبد العظيم ورقية هاني عبد العظيم غرقا في حمام سباحة بإحدي الفيلات بمنطقة مبارك 7 شمال مدينة الغردقة وتم إيداع الجثتين مشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة و تحرير محضر بالواقعة َوجار التحقيقات.

وأفادت التحريات مباحث قسم شرطة ثان الغردقة بأن الطفلتان نادين 6 سنوات ورقية 4 سنوات شقيقتان من محافظة الفيوم كان يقضيا إجازة برفقة والدتهم لدى، وذهبت الطفلتين إلى حمام السباحة خلسة حتى لفظا أنفاسهما الأخيرة وغرقا.