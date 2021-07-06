فتح باب التراخيص بالمنيا لاستبدال سيارات الربع نقل بـ«فان».. اعرف الشروط

قرر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، فتح التراخيص لسيارات الأجرة، بدائرة قرى مركز المنيا، وفقاً لحكم المادة 28 من قانون المرور، المشار إليه لمن يمتلك سيارة ربع نقل تستخدم في نقل الركاب من قرى مركز المنيا إلى المدينة والعودة، على أن يتم الاستبدال بسيارة سبعة راكب «فان»، تعمل بالغاز الطبيعي، بصفة تجريبية بنطاق مركز ومدينة المنيا، وذلك استجابة لطلبات المواطنين وأعضاء مجلس النواب، بهدف توفير وسائل مواصلات آدمية وآمنة حفاظاً على أرواح المواطنين.

بدءء ترخيص 80 سيارة لتطبيق التجربة

وقال محافظ المنيا، إنه سيتم البدء في تطبيق التجربة بإجمالي 80 سيارة فان، بنطاق مركز المنيا ومدينة المنيا الجديدة، على أن تتولى إدارة المرور إجراءات تنفيذ الاستبدال بثلاثة خطوط، بمركز المنيا تباعاً وعلى مراحل، حيث سيتم البدء بالوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل، بواقع 20 سيارة، والوحدة المحلية لقرية بني أحمد، بواقع 30 سيارة، والوحدة المحلية لقرية نزلة حسين، بواقع 20 سيارة، ثم باقي الوحدات القروية التابعة لمركز ومدينة المنيا، بالأعداد التي يتم تحديدها بكل قرية، بناءً على عرض إدارة المرور، وموافقة المحافظ، بالإضافة إلى الترخيص لـ 10 سيارات، سبعة راكب «فان»، للعمل داخل أحياء مدينة المنيا الجديدة، وخاصة عمارات الإسكان الاجتماعي بكمين الصفا، وأحياء الزهراء، والقرنفل، للتيسير على المواطنين من ساكني تلك العمارات وتشجيعا للشباب على الانتقال لمدينة المنيا الجديدة.

ضوابط ترخيص السيارات التي تعمل بالغاز

وأوضح المحافظ، أنه تم وضع عدة ضوابط للبدء في إجراءات الترخيص، منها أن يتم تحديد العدد المزمع ترخيصه بكل قرية من خلال إدارة المرور بالمنيا، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، وأن يكون الاستبدال المشار إليه للسيارات الربع نقل التي يثبت من خلال إدارتي المواقف والمرور بالمحافظة، أنها تستخدم في نقل الركاب، كما سيتم زيادة أعداد السيارات في حال الاحتياج بكل قرية.

شروط ترخيص السيارات

وتضمن قرار المحافظ أنه يشترط أن تكون السيارة المزمع ترخيصها كأجرة موديل 2021، وتعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الالتزام بخطوط السير للسيارات التي سترخص كأجرة والالتزام بتعريفة الركوب والالتزام بعدد الركاب المحدد بترخيص السيارة، على أن تتولى الوحدات المحلية القروية، تدبير أماكن لاستغلالها كمواقف لسيارات الأجرة التي سيتم ترخيصها بنطاق كل قرية.

كما وجه المحافظ، إدارة المرور بالمنيا، بإعداد دراسة تتضمن تقييم تلك التجربة، وبيان مدى ملائمة تعميمها على باقي الوحدات القروية بنطاق المحافظة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ صدور القرار.

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