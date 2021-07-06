فتح باب التراخيص بالمنيا لاستبدال سيارات الربع نقل بـ«فان».. اعرف الشروط
كتب:
اسلام فهمي
01:30 م | الثلاثاء 06 يوليو 2021
فتح تراخيص الأجرة بالمنيا
قرر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، فتح التراخيص لسيارات الأجرة، بدائرة قرى مركز المنيا، وفقاً لحكم المادة 28 من قانون المرور، المشار إليه لمن يمتلك سيارة ربع نقل تستخدم في نقل الركاب من قرى مركز المنيا إلى المدينة والعودة، على أن يتم الاستبدال بسيارة سبعة راكب «فان»، تعمل بالغاز الطبيعي، بصفة تجريبية بنطاق مركز ومدينة المنيا، وذلك استجابة لطلبات المواطنين وأعضاء مجلس النواب، بهدف توفير وسائل مواصلات آدمية وآمنة حفاظاً على أرواح المواطنين.
بدءء ترخيص 80 سيارة لتطبيق التجربة
وقال محافظ المنيا، إنه سيتم البدء في تطبيق التجربة بإجمالي 80 سيارة فان، بنطاق مركز المنيا ومدينة المنيا الجديدة، على أن تتولى إدارة المرور إجراءات تنفيذ الاستبدال بثلاثة خطوط، بمركز المنيا تباعاً وعلى مراحل، حيث سيتم البدء بالوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل، بواقع 20 سيارة، والوحدة المحلية لقرية بني أحمد، بواقع 30 سيارة، والوحدة المحلية لقرية نزلة حسين، بواقع 20 سيارة، ثم باقي الوحدات القروية التابعة لمركز ومدينة المنيا، بالأعداد التي يتم تحديدها بكل قرية، بناءً على عرض إدارة المرور، وموافقة المحافظ، بالإضافة إلى الترخيص لـ 10 سيارات، سبعة راكب «فان»، للعمل داخل أحياء مدينة المنيا الجديدة، وخاصة عمارات الإسكان الاجتماعي بكمين الصفا، وأحياء الزهراء، والقرنفل، للتيسير على المواطنين من ساكني تلك العمارات وتشجيعا للشباب على الانتقال لمدينة المنيا الجديدة.
ضوابط ترخيص السيارات التي تعمل بالغاز
وأوضح المحافظ، أنه تم وضع عدة ضوابط للبدء في إجراءات الترخيص، منها أن يتم تحديد العدد المزمع ترخيصه بكل قرية من خلال إدارة المرور بالمنيا، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، وأن يكون الاستبدال المشار إليه للسيارات الربع نقل التي يثبت من خلال إدارتي المواقف والمرور بالمحافظة، أنها تستخدم في نقل الركاب، كما سيتم زيادة أعداد السيارات في حال الاحتياج بكل قرية.
شروط ترخيص السيارات
وتضمن قرار المحافظ أنه يشترط أن تكون السيارة المزمع ترخيصها كأجرة موديل 2021، وتعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الالتزام بخطوط السير للسيارات التي سترخص كأجرة والالتزام بتعريفة الركوب والالتزام بعدد الركاب المحدد بترخيص السيارة، على أن تتولى الوحدات المحلية القروية، تدبير أماكن لاستغلالها كمواقف لسيارات الأجرة التي سيتم ترخيصها بنطاق كل قرية.
كما وجه المحافظ، إدارة المرور بالمنيا، بإعداد دراسة تتضمن تقييم تلك التجربة، وبيان مدى ملائمة تعميمها على باقي الوحدات القروية بنطاق المحافظة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ صدور القرار.
اقرأ المزيد:
تعرف على شروط تنمية المشروعات لتمويل استبدال السيارات بالمنيا