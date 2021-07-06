بالمجان.. عناوين المجازر الألية المتاحة لذبح الأضحية 2021

مع قرب عيد الأضحى المبارك، تحرص الدولة التيسير على المواطنين الراغبين فى ذبح الأضحية، حيث خصصت محافظتى القاهرة والجيزة عددا من المجازر المجانية، التى تفتح أبوابها لاستقبال راغبى ذبح الأضحية.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» قائمة بأبرز المجازر التي ستفتح أبوابها مجانا طوال أيام عيد الأضحى المبارك، أمام المواطنين، على أن يصطحب المواطن الجزار الخاص به.

عناوين المجازر المجانية التي ستفتح مجانا للذبح في عيد الأضحى

مجزر الوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق.

مجزر المنيب بشارع المدبح.

مجزر منشأة القناطر بشارع السوق.

مجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية.

مجزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم.

مجزر وردان في قرية وردان بمنشأة القناطر.

مجزر كرداسة نهاية الشارع السياحي بالمنصورية.

مجزري العياط والمتانيا بالعياط.

مجزر ناهيا بالمريوطية.

مجزر البدرشين بمدينة البدرشين.

مجزر الحوامدية بمنطقة السوق.

مجزري سقارة والشوبك الغربي بالبدرشين.

مجزر الصف بالصف.

مجزر أطفيح بشارع السوق.

مجزري القبابات والبرمبل بأطفيح.

مجازر الباويطى ومنديشة والزبو بالواحات البحرية.

مجزر البشاير «خاص»، بالكيلو 76 طريق مصر إسكندرية الصحراوي، في منطقة ريجوا.

مجزر دينا «خاص»، بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكيلو 72.

وأعلنت محافظة القاهرة فتح كافة المجازر الحكومية، بالمجان أمام المواطنين الراغبين فى ذبح الأضحية بدلا من الذبح في الشوارع، مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح، حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة.

كما أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، منذ أيام، فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين، طوال أيام عيد الأضحى المبارك تحفيزا لهم على ذبح الأضاحي في المجازر، حفاظا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة، على أن يصطحب صاحب الذبيحة الجزار الخاص به للذبح في الأماكن المعلن عنها.