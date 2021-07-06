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محمود مسلم

الجيزة تطلب مهندسا مدنيا للتوظيف بالمحافظة

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الوطن
03:22 م | الثلاثاء 06 يوليو 2021
محافظ الجيزة

محافظ الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة، عن حاجتها للاستعانة بمهندس تخصص مدني، لشغل إحدى الوظائف الهندسية بالمحافظة.

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