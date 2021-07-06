الجيزة تطلب مهندسا مدنيا للتوظيف بالمحافظة كتب: الوطن 03:22 م | الثلاثاء 06 يوليو 2021 محافظ الجيزة أعلنت محافظة الجيزة، عن حاجتها للاستعانة بمهندس تخصص مدني، لشغل إحدى الوظائف الهندسية بالمحافظة. اقرأ المزيد: محافظة الجيزة تعلن طرق تلقي شكاوى وبلاغات المواطنين محاور وطرق جديدة لتطوير محافظة الجيزة.. تعرف عليها «مارتينا» الأولى على محافظة الجيزة: «كنت بذاكر 14 ساعة في اليوم» محافظة الجيزة: رفع 350 طن مخلفات أسفل الطريق الدائري بالهرم بالأسماء.. أوائل الشهادة الإعدادية 2021 في محافظة الجيزة محافظة الجيزة وظائف بالجيزة الوظائف الهندسية اعلان وظيفة