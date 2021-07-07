ضربوه حتى الموت.. خلافات جيرة تنتهي بمقتل شخص وحبس 4 في الشرقية

في قرية تليجة التابعة لمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، وقعت مشاجرة بين عائلتين قبل نحو عام من الآن، كان سببها خلافات جيرة، إلا أن الأمر تطور وضرب عدد من أفراد العائلة الأولى، وتدعى عائلة «م»، أحد أفراد العائلة الثانية وتدعى «ال.ع»، ليلقى الأخير مصرعه متأثرًا بإصاباته فور وصوله إلى المستشفى.

عائلة المجني عليه تحاول الثأر من الجناة

كان رد فعل عائلة «ال.ع» حاضرًا على مقتل أحد أفرادها، ليجتمعوا ويقرروا الانتقام، وعلى الفور ذهب عدد منهم إلى منزل عائلة «م»، وتمكنوا من إشعال النيران في منزلين وحظيرة للمواشي.

تلقت الأجهزة الأمنية حينها بلاغًا من الأهالي، وتحركت قوات الدفاع المدني وقوات الشرطة إلى موقع الحادث، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، كما تمكنت قوات الشرطة من السيطرة على الوضع، وتم إلقاء القبض على المتهمين بقتل المجني عليه واقتيادهم إلى ديوان القسم.

4 متهمين في قضية القتل

توصلت التحقيقات إلى أن وراء جريمة القتل 3 متهمين، وهم «عبد الله.م»، و«هاني.ع»، و«محمد.ع» «السيد.ع»، وجميعهم من نفس العائلة، وبعد تقنين الإجراءات وعمل الأكمنة اللازمة، تمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض عليهم.

بمواجهة المتهمين بما توصلت إليه التحريات، وبعد تضييق الخناق عليه، اعترفوا بارتكابهم الجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

حبس المتهمين 6 سنوات

بعد التحقيق مع المتهمين، أحالتهم النيابة العامة إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها مؤخرًا بحبس المتهمين الأربعة 6 سنوات، على خلفية قتلهم المجني عليه بسبب خلافات الجيرة.

وصدر الحكم من محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن عبد السلام، وعضوية كلا من المستشار محمد سراج الدين، والمستشار أحمد سمير سليم، وأمانة سر فلبس صبحي.