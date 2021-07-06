«عنتيل الصعيد».. التحفظ على 15 فيديو مُخلا وضبط المتهمين بنشرها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» فيديوهات لشخص واحد أطلقوا عليه «عنتيل الصعيد» مع سيدات ظهرن معه بعد إخفاء وجوههن، في أوضاع مخلة بالآداب العامة ويمارسن الرذيلة، حيث تبين أن الشخص الظاهر في الفيديو، تعرض لمحاولة ابتزاز من قبل 4 أشخاص، ورفض الاستجابة لهم، فنشروا المقاطع.

عنتيل الصعيد

ولقبّ مروجو الفيديو هذا الشخص بـ«عنتيل الصعيد»، بعدما نشروا عددا من الفيديوهات له مع سيدات مختلفات، وأخفوا وجوههن، وكشفت التحريات أنه تعرض لمحاولة ابتزاز منهم، حيث استولوا على الفيديوهات من على هاتفه المحمول، وساوموه على دفع مبالغ مالية، نظير عدم نشرها.

تداول فيديوهات

ورصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بعد نشره عددًا من الفيديوهات المخلة بالآداب العامة، وظهر فيها شخص مع سيدات مختلفات أثناء ممارسة الرذيلة.

تحريات الشرطة

التحريات المكثفة التي باشرتها الأجهزة الأمنية، أكدت أن عددا من الأشخاص تداولوا الصور والفيديوهات في محل سكن الشخص الظاهر بالفيديوهات والصور، في إحدى محافظات الصعيد، مشيرة إلى أن هذا الشخص، على علاقة بعدد من النسوة، فضلا عن اعتياده تصوير هذه اللقاءات المحرمة، أثناء ممارسة الأعمال المنافية للآداب.

مساومة

وأكدت التحريات المكثفة، أن 4 أشخاص استولوا على هذه الفيديوهات والمُقدر عددها بـ15 فيديو مُخلًا يظهر بها عنتيل الصعيد فى أوضاع مخلة، وساوموه على دفع مبالغ مالية نظير عدم فضح أمره أو نشرها، كما هددوه بنشرها حال عدم الاستجابة لطلبهم.

تويتر

رفض عنتيل الصعيد دفع المبالغ المالية للمتهمين الـ4، وأكدت التحريات أنهم أنشأوا حسابًا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ونشروا بعض هذه المقاطع، في محاولة منهم للضغط عليه للاستجابة لمطالبهم، وتمكنت الشرطة من تحديد هويتهم، والقبض عليهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأٌخطرت النيابة العامة للتحقيق.