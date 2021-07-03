«التعليم» توفر فيديوهات تعليمية لحل نماذج الامتحان التجريبي الثالث

وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مجموعة من الفيديوهات التعليمية لطلاب الثانوية العامة في إطار الاستعداد للامتحانات النهائية المقرر عقدها في 10 يوليو المقبل، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك على قناة «مدرستنا 2 التعليميمة»، والتي وفرت حل نموذج الامتحان التجريبي لمادة الرياضيات فرع الجبر والهندسة الفراغية من خلال فيديو تعليمي مع شرح وتفسير الإجابة، وذلك من خلال سؤال «اختر الإجابة الصحيحة» ويمكن مشاهدة حل الإمتحان كاملًا من خلال هذا الرابط.

كما وفرت القناة حل نموذج الامتحان التجريبى لمادة اللغة الإنجليزية، مشددة على الطلاب بضرورة التعرف على بعض الأسئلة المهمة، من خلال تدريب بسيط مع الشرح والتفسير، في صيغة سؤال «اختر»، ويمكن مشاهدة حل الامتحان كاملًا بتقنية عالية من خلال هذا الرابط.

كما وفرت حل النموذج التجريبي الخاص بمادة اللغة الإنجليزية، وبعض من أسئلته المهمة من خلال فيديو تعليمي من خلال هذا الرابط.

وقال القناة إنه في ضوء الحلقة الثانية من المُراجعة النهائية من مادة الجغرافيا، يمكن للطلاب الإجابة على بعض الأسئلة المهمة مع شرح وتفسير الإجابة، وذلك من خلال سؤال اختر الإجابة الصحيحة من خلال هذا الرابط.

ووجهت سؤالاً حول النسبة المئوية للطاقة المفقودة عند انتقالها من الحشائش للضفادع، مؤكدة أنه يمكن للطلاب التعرف على إجابة السؤال وعلى بعض الأسئلة المهمة من خلال فيديو تعليمي من حل النموذج التجريبى لمادة الجيولوجيا، ويمكن مشاهدة حل الامتحان كاملًا بتقنية عالية من خلال هذا الرابط.

وفي ضوء الحلقة الثانية من المُراجعة النهائية في مادة الرياضيات فرع الديناميكا، وفرت قناة «مدرستنا 2 اتلعليمية» بعض من الأسئلة المهمة من خلال فيديو تعليمي مع شرح وتفسير الإجابة، وذلك من خلال سؤال «اختر الإجابة الصحيحة» من خلال هذا الرابط.