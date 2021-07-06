«مصر للطيران» تسير 63 رحلة جوية تقل 5372 راكبا

تسير شركة مصر للطيران، غدا الأربعاء 7 يوليو، 63 رحلة جوية بمعدل 47 رحلة دولية إلى دبي وبغداد وكازابلانكا وأكرا وتونس والدوحة ولندن ونيويورك وأبوجا وميلانو وباريس وروما وإسطنبول وأمستردام وفرانكفورت وموسكو وأبوظبي وعمّان والبحرين والخرطوم وبيروت والشارقة ونيروبي وأديس أباباو واشنطن.

كما تسير «مصر للطيران»، 11 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم وأبو سمبل، و5 رحلات شحن جوي، وتنقل جميع هذه الرحلات 5372 راكبا.