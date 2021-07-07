حظك اليوم الأربعاء 7-7-2021 برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الثور يثق في قدراته بشكل كبير، وكوكبه الحاكم هو كوكب الزهرة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني والفلك ينصحك بمضاعفة تركيزك في الأمور المهنية والمادية وعليك مراجعة خطواتك وحساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالتأني في أقوالك حفاظا على علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان رامز جلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 أبريل.