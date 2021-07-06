حظك اليوم الثلاثاء 6-7-2021 برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج القوس شخصية اجتماعية، يحب الانخراط مع الآخرين والاختلاط بجميع ثقافات الأجناس المختلفة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك اليوم أن تنتبه لحقوقك وأن تحافظ على الالتزام في الأمور القانونية وستحصل على الأفضل إذا صبرت.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

حاول أن تهتم بمعرفة ما ينتظره منك الطرف الآخر، ولا تعاند وكن متفهما لرغبات الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.