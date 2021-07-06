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محمود مسلم

حظك اليوم الثلاثاء 6-7-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:01 ص | الثلاثاء 06 يوليو 2021
حظك اليوم برج العقرب

حظك اليوم برج العقرب

من الصعب أن يثق مولود برج العقرب في أي شخص يتعامل معه، إذ يعرف بأنّه شخص عنيف بطبعه، ويغار كثيرًا على من يحب، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثامن يساعدك اليوم أن تهتم بتنظيم نفقاتك وأفكارك وتخطط جيدا للمستقبل.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم التشوش، الشمس في منزل الحظ تساعدك على القيام بالدور المناسب في مختلف المواقف.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان تامر هجرس، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.

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