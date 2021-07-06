إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارتين إحداهما محملة بالمبيدات في الدقهلية

أصيب 9 أشخاص بمحافظة الدقهلية في حادث تصادم وانقلاب سيارة ميكروباص، وأخرى نصف نقل «جامبو»، محملة بـ5 أطنان من المبيدات الزراعية السائلة، على طريق «المنصورة- دمياط»، امام عزبة «الحلواني»، في نطاق مركز المنصورة، مما تسبب في انقلاب السيارتين، وتمكنت قوات الإنقاذ البري من التعامل مع المبيدات الزراعية وإزالة أثار الحادث.

ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم على طريق «المنصورة - دمياط» الشرقي أمام عزبة «الحلواني» بدائرة المركز.

انتقل ضباط مركز المنصورة وقوات الحماية المدنية، قسم الإنقاذ البري، إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين أن طرفي الحادث كل من سيارة نقل «جامبو» قيادة «نجاح السعيد عوض»، 54 سنة، سائق، مقيم بقرية «نوسا البحر»، دائرة مركز أجا باتجاه محافظة دمياط، وسيارة ميكروباص قيادة «ربيع إبراهيم مشالي» ، 65 عاما سائق، مقيم قرية «منية بدواي»، دائرة مركز المنصورة بذات الاتجاه.

سبب وقوع الحادث

تبين أن سبب الحادث قيام قائد السيارة الثانية بالتهدئة للدوران للخلف من إحدى الفتحات المرورية، مما أدى إلى اصطدام السيارة الأولى به من الخلف وانقلاب السيارة الأولى على جانب الطريق، والسيارة الثانية بالأرض الزراعية الموازية للطريق.

نجم عن ذلك إصابة قائد السيارة الثانية ومرافقه، و7 من مستقلى السيارة الثانية بكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى المنصورة الدولي.

وتبين أن السيارة الأولى كانت محملة بكمية 5 أطنان من المبيدات الزراعية السائلة، قادمة من الجمعية العامة للائتمان الزراعي بمحافظة القاهرة، إلى الجمعية التعاونية الزراعية بشربين، وجرى التعامل مع الحمولة بمعرفة قوات الحماية المدنية بالطرق الآمنة.

جري رفع أثار الحادث والتحفظ على السيارتين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14168 جنح مركز المنصورة لسنة 2021، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.