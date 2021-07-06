«ياخراشي وخرنق».. كتاب بالمعرض يتناول أصل الألفاظ العامية للمصريين

يشارك الدكتور حسام شاكر، عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام بجامعة الأزهر، المنسق الإعلامي للجامعة، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بكتاب «أصل الكلام المشهور قوله المجهول أصله» الصادر عن دار «أخبار اليوم».

ويأتِ الكتاب في 128 صفحة، ساردا قصة أكثر من 60 لفظا يتداولها الناس في حياتهم اليومية، وهي أهم الكلمات المشهورة في التداول بين المصريين والعرب، ليكشف عن أصلها وقصتها، ومنها «ياخراشي، أهلاً وسهلاً، أستاذ ورئيس قسم، البلطجي، ابن البرطوش، يالك من شنقيط، راجل خرنق»، كما يتعرض لأصل بعض المأكولات مثل «أم علي، الكشك، الفول المدمس، بعد العيد مفيش كعك».

وأشار المؤلف في مقدمته إلى أهمية الكتاب، موضحا أن «حياة الإنسان ألفاظ يتعامل بها، يفهم معناها ويدرك مغزاها، وقد خص الله كل بلد بكلمات تناقلتها الأجيال جيلاً بعد آخر، وتداولها الناس فيما بينهم، ثم مرت الأيام فنُسي أصل الكلام وقائله؛ وهو ما دعاني للبحث في أصل هذه الكلمات التي اشتهرت بين الناس؛ لبيان أصلها، وفصلها، وموطن مقولها».

ويستمر معرض القاهرة الدولي للكتاب إلى يوم 15 يوليو الجاري، بمركز المعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتقام الدورة الحالية تحت شعار «في القراءة حياة»، ويشارك في الدورة الحالية 1218 ناشرا مصريا وأجنبيا.

وأعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، زيادة الطاقة الاستيعابية للمعرض إلى 140 ألف زائر يوميا بدلا من 100 ألف زائر، كما أعلنت عن السماح بإقامة حفلات توقيع للكتب في الأماكن المفتوحة في المعرض بالتنسيق مع اتحاد الناشرين المصريين.

وأكدت وزيرة الثقافة، أن القرارات تأتِ حرصا من الدولة على دعم صناعة النشر في مواجهة أزمة فيروس كورونا، مشددا على دور النشر ورواد المعرض بضرورة الالتزام بالقرارات الجديدة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية من مسافات التباعد الآمنة وارتداء قناع الوجه وقياس درجة الحرارة والتعقيم.