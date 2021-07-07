حظك اليوم الأربعاء 7-7-2021 برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي

يعشق مواليد برج الجدي الاستقرار، ويتصفون بحبهم الشديد لأفراد العائلة والجو الأسري، فضلا عن إنه يتميز بالتخطيط الجيد والصبر للوصول لأهدافه، وتقدم «الوطن»، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

رغم الضغوط، القمر وعطارد بمنزل العمل يمنحانك اليوم قوة وإصرارا على مثالية الأداء.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

فينوس والمريخ بمنزلك الثامن يمنحانك حضورا وجاذبية وطاقة أخاذة تساعدك على التواصل مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة الراحلة مريم فخر الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 8 يناير.