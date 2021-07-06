حملات على مركبات التوك توك والسرفيس المخالفة بالجيزة

واصلت محافظة الجيزة مجهوداتها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من سكان هضبة الأهرام، في اطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حيث تشهد المدينة حملات مكثفة لضبط المخالفات ورفع تجمعات الرتش والقمامة ومعوقات الحركة المرورية.

وقد أسفرت الحملات، التي تم تنفيذها منذ الأول من يوليو الجاري، وحتى اليوم الثلاثتاء 7 يوليو، عن ضبط 11 حاله تحويل وحدات من الغرض السكني إلى الغرض التجاري، حيث تم على الفور إيقاف الأعمال، وسحب المعدات والمواد المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقد شملت الحملات ضبط وإيقاف أعمال التحويل بالعقارات أرقام (104 ك، و354 ط، و198 ب، و10 ن، و130 و، و320 أ، و50 أ، و22 م، و25 ن، و19 ب، و301 د)، إلى جانب رفع المخلفات والرتش من قطع الأراضي الفضاء غير المسورة أرقام (484 أ، و104 و205 و204 ز، و124 ن، و206 و205 ز، و39 هـ، و123 ع، و18 و19 م)، بالاضافة إلى رفع مخلفات وتجريد شارع الجيش.

كما تضمنت المجهودات شن عدد من الحملات لإدارات الإعلانات والإشغالات وجهاز السرفيس لضبط حركة المرور وضبط مركبات التوك توك وسيارات السرفيس غير الملتزمه بخطوط السير، ورفع إشغالات وتعديات المحال والمنشأت التجارية.

وأسفرت الحملات عن رفع عدد من الحواجز الحديدية وإزالة الإعلانات المخالفة بالشوارع وأعلى أسوار المدينة، وضبط عدد من مركبات التوكتوك المخالفة، والتى تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فوراً وفقاً للقانون، ويجري استكمال المجهودات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة بالمدينة.