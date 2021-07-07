تعرف على المكملات الغذائية المسحوبة من الأسواق

أرسلت وزارة الصحة والسكان خطابا إلى جميع المديريات الصحية على مستوى محافظات الجمهورية بوقف تداول 68 مكملا غذائيا، وأرسلت الوزارة هذا الخطاب إلى هيئة التأمين الصحي، وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، ومجلس إدارة المؤسسة العلاجية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وقطاع الطب العلاجي، ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، وقالت إن هذا الإجراء هام، تزامنا مع ذلك يستعرض «الوطن» أسماء المكملات الغذائية التي تم سحبها من الأسواق.

أسماء المكملات الغذائية التي سحبت من الأسواق

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان أعلنت عن ضبط وإعدام 5179 طنا و880 كيلو جرام أغذية متنوعة ولحوم فاسدة، و338403 لترات من العصائر والمياه المعبأة والألبان غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، يأتي ذلك في إطار مجموعة من الحملات الدورية المكثفة التي شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على المنشأت الغذائية بجميع المحافظات خلال شهر يناير إلى مايو 2021، وذلك حرصًا من الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والنهوض بالصحة العامة وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مجموعة من التوجيهات التي تفيد إحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، وأكدت أن وزارة الصحة والسكان تقوم باتباع الوزارة إجراءات استباقية لتوفير غذاء آمن وصحي للمواطنين.

وتقدم وزارة الصحة والسكان روشتة علاجية بشكل يومي للمواطنين يمكن اتباعها للوقاية من فيروس كورونا أو غيره من الأمراض المعدية، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة المواطنين.

وناشدت الوزارة المواطنين ضرورة التحري من المصادر الرسمية للمعلومات والأخبار المتداولة بشأن الصحة العامة وكذلك إرسال كل استفسارات المواطنين بشأن أي أمراض أو فيروسات والإجابة عليها من خلال المصادر الرسمية.