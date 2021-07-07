مأساة «إيمان».. تركها زوجها وذهب لزوجته الأخرى فوجدها الجيران ميتة

«إيمان ماتت»، كانت هذه هي الفاجعة التي اكتشفها الجيران بعد انبعاث رائحة كريهة من شقة السيدة الثلاثينية بمنطقة ستوب بالغردقة، حيث تحللت جثتها، وبجوارها طفلتها البالغة 3 أعوام، ما زالت على قيد الحياة.

وتمكن الأهالي من كسر باب الشقة فوجدوا السيدة جثة هامدة متحللة، وبجوارها ابنتها 3 سنوات على قيد الحياة وتم إبلاغ الشرطة وعمل محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأفاد أحد الجيران، في حديث لـ«الوطن» بأن السيدة المتوفاة تدعي «إيمان»، 36 عاما، من محافظة الفيوم، متزوجة من «سعد .ع»، حيث غاب عنها زوجها منذ ثلاثة أيام وذهب لزوجته الأخرى ولم يسأل عنها حتى انبعثت رائحة كريهة من شقتها وكسر الباب بمعرفة الجيران تبين وفاتها.

تلقى اللواء سليمان شتا، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من اللواء خالد عبد الهادي مدير مباحث الجنائية، يفيد بتلقي بلاغ من ضباط مباحث قسم شرطة ثان الغردقة بعثور أهالي منطقة ستوب شوب بمدينة الغردقة على جثة لامرأة داخل شقتها متوفاة، وبجوارها طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، وتم استدعاء سيارات إسعاف لنقل الجثة لمستشفى الغردقة العام وإيداعها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة وجارٍ التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة ثان الغردقة برئاسة المقدم عصام رئيس مباحث القسم، والرائد مصطفى حلمي معاون أول ومعاينة الشقة، وجارِ تحرير محاضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمتابعة التحقيقات واتخاذ اللازم.