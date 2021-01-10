سامح حسين يسخر من دراسة أبنائه «أون لاين»: كأني قاعد في سايبر

سخر الفنان سامح حسين، من تواجد أطفاله أمام شاشات اللاب توب طوال اليوم، من أجل استكمال العملية التعليمية عقب قرار الحكومة، بوقف الذهاب للمدارس والجامعات، ضمن تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

نشر الفنان صورتين لابنته ونجله أمام شاشة اللاب توب

ونشر حسين، صورتين إحداهما لأبنته وأخرى لنجله، حيث ظهرت أبنته وهي تشاهد اللاب توب وتمسك في يدها قلمًا وكراسة تُدون فيها ما تشاهده، بينما ظهر نجله وهو يضع سماعات الأذن، وذلك على صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام».

البوست نال إعجاب الكثيرين من جمهور سامح حسين

وعلق الفنان، على الصورة، قائلًا «دى نتايج الدراسه أون لاين.. حاسس إنى قاعد فى سايبر»، وانهالت التعليقات من المتابعين الذين دعوا لهم بالتوفيق، وقال أحد المعلقين «ربنا يبارك لك فيهم ويوفقهم، الله يخليهم ليك يارب».

هناك تعليقات كثيرة تدل على حدوث هذا الأمر في بيوت الكثيرين

بينما سخر بعض المعلقين على الصورة، وقال أحدهم «هتلاقيها مشغلة يوتيوب أصلا، أنا عندي نفس المعاناة».

ومنذ قليل، كان الفنان سامح حسين، قد نعى الفنان هادي الجيار، الذي توفى صباح اليوم عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث قال في نعيه على انستجرام «البقاء لله.. ربنا يرحمه يارب».

وعمل سامح حسين كمساعد مخرج لسنوات طويلة، بحثًا عن فرصة في التمثيل وحبًا للفن، حتى كانت نقطة انطلاقه في المسلسل المصري «راجل وست ستات» عام 2007 عندما لعب دور الشاب الساذج «رمزي» الذي قدم عبره للجمهور شهادة احترافه الفنية، ويحضر سامح حسين في الوقت الحالي لسيت كوم يحمل عنوان «11 شارع النخيل»، وهو من تأليف نهاد وحيد، وإخراج أيمن خطاب.