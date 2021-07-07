سجن عامين و100 ألف غرامة.. عقوبة الابتزاز بنشر المعلومات والصور

«الناس كلها هتشوف فضيحتك».. تلك المقولة يلجأ لها كثير من الأشخاص في قضايا الابتزاز؛ طمعًا في مبالغ مالية أو منفعة جنسية، وفي حالة عدم الاستجابة لتك التهديدات يكون الفضاء الإلكتروني هو وسيلة التنكيل والانتقام بنشر الفضائح، مثلما حدث مؤخرًا من قبل أصدقاء «عنتيل الصعيد» الذين ساوموه على مبلغ مليون جنيه نظير التراجع عن نشر فيديوهات المخلة مع مجموعة من السيدات كان يصورهن وقت ممارسة العلاقة الحميمية.

وللقانون رأي في جريمة الابتزاز، حيث يعاقب مرتكبيها بالسجن والغرامة المالية، فجريمة الابتزاز والتهديد باستخدام البيانات الشخصية للضحية أو صورها والمتحصلة باستخدام الإنترنت تندرج تحت مسمى «جرائم الإنترنت».

وتنص المادة «12» من قانون جرائم الإنترنت على: «من يقم بابتزاز أي شخص يلاقي عقوبة في القانون المصري بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، وكل من حاز أو أحرز أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول بأية صورة من صور التداول أي أدوات أو برامج مصممة، أو محورة، أو شفرات أو رموز، بغرض استخدامه في ارتكاب أو تسهيلا ارتكاب أية جريمة، أو إخفاء آثار أو أدلة».