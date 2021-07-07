«التعليم» تعلن عن مكافأة لأعضاء غرف عمليات مراقبة امتحانات الثانوية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تعليمات للمديريات التعليمية بتشكيل غرف عمليات محلية؛ لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، على أن يبدأ العمل فيها غدا الخميس، طبقا لجداول الامتحانات، ويتم صرف مكافاة 1000 جنيه لأعضاء الغرفة من ميزانية المديريات دون تحمل الوزارة أي أعباء مالية.

وأوضحت الوزارة في خطاب لها للمديريات التعليمية، بأنه يتم تشكيل الغرفة من: مدير المديرية أو من ينوب عنه وأعضاء اللجنة الثلاثية في المديرية ومشرف عام الاستراحات بالمديرية ومسؤول الأمن بالمديرية ومدير مركز التطوير التكنولوجي ورئيس قسم التطوير التكنولوجي بالإدارة ومدير إدارة الإحصاء بالمديرية ورئيس قسم الإحصاء بالإدارة وممثل من وزارة الداخلية بغرفة عمليات المديرية فقط.

اختصاصات غرفة عمليات الإدارات والمديريات

- متابعة وصول كراسات الامتحانات والإجابة لمقار اللجان.

- متابعة عودة أوراق الامتحان حتى وصولها إلى الكنترول.

- متابعة أعمال مراكز توزيع الأسئلة في نطاق المديرية.

- متابعة لجان سير الامتحان والعمل على حل كافة المعوقات التي تواجه العمل داخل لجان سير الامتحان.

وطالبت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية، بتكليف مديري الإدارات التعليمية بتوفير 10 من المعلمين أو الإداريين وذلك لتنظيم الطلاب خارج لجنة السير وليس لهم حق دخول اللجنة؛ لمتابعة تباعد الطلاب وأولياء الأمور خارج اللجنة، وذلك بالتعاون مع أفراد الشرطة المتواجدين في محيط اللجنة، مع تكليف أقدم الأعضاء بالإشراف عليهم وإعداد دفتر حضور وانصراف لهم.

كما طالبت بضرورة تكليف أخصائي التطوير بالتأكد من أن التابلت الموجود مع الطالب هـو المسـلـم لـه مـن الـوزارة «داخل المنظومة وغير مهكر»، وفي حالة اكتشاف أي جهـاز خـارج المنظومـة يـتـم سـحبه قبـل بـدء الامتحـان وإذا بـدأ الامتحان يتم تحرير محضر بمعرفة الملاحظين».