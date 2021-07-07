محافظ سوهاج يفتتح السوق الحضري المركزي بأولاد سلامة

افتتح اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، السوق الحضري المركزي بقرية أولاد سلامة بمركز ومدينة المنشاة، اليوم، على مساحة 40 ألف متر مربع، بحضور النائبة رقية الهلالي، والنائب عاطف كعربان، أعضاء مجلس النواب، وممدوح عباس رئيس مركز ومدينة المنشاة، وعدد من شاب وأهالي القرية .

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن السوق الجديد، ومراحل إنشائه، حيث يشتمل على 260 باكية لسوق التجزئة، وعدد 60 باكية لسوق الجملة، كما يحتوي على جزء مخصص لسوق الماشية، على مساحة 3 أفدنة، بالإضافة إلى تجهيز أماكن لانتظار سيارات نقل الخضار والفاكهة .

وأشاد «الفقي»، بالتجهيزات الموجودة بالسوق، مثمنا دور الشباب في المشاركة المجتمعية وخاصة شباب مبادرة «تجميل بلدنا»، الذين ساهموا مع مجلس مدينة المنشاة في إنشاء وتجهيز السوق، مؤكدا على أهمية السوق في تحقيق التنمية الحضارية، والقضاء على العشوائيات، موجها باتخاذ اللازم لنقل السوق القديم وتجميع الباعة الجائلين داخل السوق الجديد.

شملت جولة المحافظ بقرية أولاد سلامة تفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، ويضم «مكتب للتموين، والبريد، والتضامن الاجتماعي، ومركز تكنولوجي، وسجل مدني»، بهدف التيسير على المواطنين، وتقديم الخدمات الحكومية اللازمة لهم في مكان واحد، موجها بالالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من المشروع .

نائب محافظ سوهاج وعضو متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء يتفقدان مشروعات «حياة كريمة» بدار السلام.

يذكر أن أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، والمهندس هيثم مازن عضو الأمانة العامة لمتابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، تفقدا في جولة ميدانية بدار السلام، سير العمل بعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، للوقوف على نسب التنفيذ، والعمل على إزالة أي معوقات، بحضور عبد المنعم عبد القوي رئيس مركز ومدينة دار السلام، والمهندسة أميمة نجيب مسئول المتابعة بوحدة حياة كريمة بديوان عام المحافظة، ومتدرب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة EPLP .

وبدأ نائب المحافظ جولته بقرية أولاد الشيخ حيث تفقد سير العمل بمشروعات إنشاء مدرسة أولاد الشيخ الابتدائية، وإنشاء جناح جديد لتوسعة مدرسة أولاد الشيخ الإعدادية، كما تفقد مشروع الصرف الصحي، وقطعة الأرض المخصصة لإقامة وحدة إسعاف بقرية أولاد سالم بحري ضمن القرى النموذجية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".

شملت جولة نائب المحافظ كذلك تفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بنجوع العزبة بقرية أولاد يحيى، ومتابعة سير العمل بمشروعات المبادرة بقرية الخيام والتي تشمل إنشاء مدرسة الخيام الابتدائية، وأعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية، بالإضافة الى أعمال مشروع الصرف الصحى بالقرية .

وأكد " القاضي " على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد للانتهاء بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ومعايير السلامة والصحة المهنية للعاملين بكافة مواقع العمل.