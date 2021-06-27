القبض على سائق تحرش بطالبة في العمرانية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من كشف ملابسات فيديو متداول على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يظهر فيه شخص تعدى على فتاة بالضرب والسب، كما أمكن تحديد مرتكب تلك الواقعة.

وبفحص فيديو الواقعة، تبين حضور «طالبة، مقيمية بدائرة القسم» لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة وبصحبتها والدتها، وقررت أنه في أثناء سيرها بأحد شوارع دائرة القسم، قام قائد إحدى السيارات بمعاكستها، ولدى معاتبتها له تعدى عليها بالضرب والسب «دون إصابات».

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من تحديد مرتكب الواقعة وضبطه والسيارة قيادته، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.