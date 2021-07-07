محافظ الشرقية يتفقد مدرسة «عمر الفاروق» استعدادا لامتحانات الثانوية

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مدرسة عمر الفاروق الرسمية للغات التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، اليوم، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال إمتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي الحالي، وتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره، رافقه المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق ومحمد محمود، رئيس حي أول.

وأكد المحافظ، في تصريح صحفي، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن سلامة الطلاب وجميع المشاركين في امتحانات الثانوية العامة من مراقبي اللجان والملاحظين والعمال، وذلك من خلال أعمال التعقيم والتطهير المستمرة بكافة اللجان قبل وبعد آداء الامتحان، فضلاً عن تعقيم أماكن سير الطلاب داخل المدرسة، وتركيب بوابات للتعقيم الذاتي بكل مدرسة حرصاً على صحة وسلامة الجميع.

وشدد المحافظ على ضرورة التأكد من تواجد طبيب وزائرة صحية داخل كل مدرسة والانتهاء من تجهيز غرفة عزل للتعامل مع أي حالات اشتباه أو إصابة بالفيروس خلال فترة الامتحانات، وكذلك التأكد من توفير مصدر بديل للكهرباء تفادياً لإنقطاعها أثناء الإمتحانات وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

يذكر أنه من المقرر إنطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 / 2021 م يوم السبت الموافق 10 / 7/ 2021 م ، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 5 / 8 / 2021 م ، حيث يؤدي 45 ألف طالب وطالبة الإمتحانات أمام 162 لجنة موزعة على مستوى 19 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.