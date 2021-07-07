علاج نزلات البرد في الصيف.. استشاري مناعة يوضح أسباب الإصابة
كتب:
مريم الخطري
01:02 م | الأربعاء 07 يوليو 2021
الدكتور امجد الحداد
قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إنّ علاج نزلات البرد في الصيف، يتطلب تقوية الجهاز المناعي، والذي يتمثل في الاهتمام بالفيتامنيات كفيتامين سي وفيتامين ( أ )، والاهتمام بتناول الطعام الصحي والتركيز على الخضروات كالخيار والسبانخ، مؤكدا أهمية التطعيم بمصل الإنفلونزا الموسمية، وتناول المشروبات الساخنة، والابتعاد عن الأشخاص المصابين منعا للعدوى.
علاج نزلات البرد في الصيف
وأضاف الحداد لـ«الوطن»، أنّ أسباب نزلات البرد في الصيف، تتمثل في تغيّر ظروف التهوية والإصابة بضربة الشمس والتعرق المفرط، وتخفيف الملابس والنوم أثناء تشغيل المروحة.
أعراض نزلات البرد في الصيف
وتابع استشاري الحساسية والمناعة أنّ أعراض نزلات البرد في الصيف، تتمثل في سيلان الأنف والاحتقان أو التهاب الحلق أو السعال والتعرق، وهذه الأعراض تظل مستمرة عكس فصل الشتاء، موضحا أنّ مضاعفات نزلات البرد في فصل الصيف، تتمثل في التهاب الأذن وضعف في السمع وتراكم المياه وراء طبلة الأذن.
وعن الفئات الأكثر عرضة لإصابة بنزلات البرد في الصيف، قال الحداد إنّهم الأطفال، بسبب سهولة تعرضهم للعدوى.
الفرق بين نزلات البرد والصيف وفيروس كورونا
وفي سياق متصل، اوضحت وزارة الصحة والسكان الفرق بين الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا والبرد، موضحة أنّ أعراض الإنفلونزا الموسمية تتمثل في «ارتفاع درجة الحرارة لأكثر من 38 درجة مئوية مع وجود كحة مستمرة لمدة 10 أيام».
وأكدت الوزارة أنّ البرد أو الزكام عبارة عن عدوى فيروسية تصيب الجهاز التنفسي، وتتمثل أعراضهما في ارتفاع درجة الحرارة، والعطس المتكرر، واحتقان الأنف، والتهاب الحلق.
وتستمر وزارة الصحة والسكان في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، ومتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو من أي فيروسات معدية أخرى.
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