إيمان العاصي تتذكر والدها: «مش قادرة استوعب وعايشة كأنك معانا»

تذكرت الفنانة إيمان العاصي والدها بكلمات مؤثرة، ونشرت صورة تجمعها به، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وعلقت «العاصي» على الصورة، قائلة، «واحشني يا حبيبي قووووي، واحشني والله مش قادرة أصدق ولا استوعب، وعايشة كأنك معانا لسه الله يرحمك يا حبيبي بحبك قوي يا بابا».

وفاة والد الفنانة إيمان العاصي

وتوفى والد الفنانة إيمان العاصي منذ أيام، وكتبت عبر حسابها الشخصي، «الله يرحمك يا نورعيني، الله يرحمك يا حبيبي، قلبي يا أغلى حاجة عندي، وحشتني قوي، اللهمّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار».

وأضافت، «اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله. اللهمّ اجزه عن الإحسان إحساناً، وعن الإساءة عفواً وغفراناً. اللهمّ إن كان محسناً فزد من حسناته، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيّئاته. اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب. اللهمّ آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته. اللهمّ أنزله منزلاً مباركاً، وأنت خير المنزلين. اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسُن أولئك رفيقاً. اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار. اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة. اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف ِالأرض عن جنبيها. اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور».

أحدث أعمال الفنانة إيمان العاصي

تواصل الفنانة إيمان العاصي تصوير فيلم «في عز الظهر»، مع الفنان المصري العالمي مينا مسعود، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول عصابة «مافيا» تعمل على الكثير من عمليات النصب الدولية.

فيلم «في عز الظهر» من بطولة مينا مسعود، وإيمان العاصي، محمد علي رزق، وميرنا نور الدين، ومحمد عز، ومحمود حجازي، ومن تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل.