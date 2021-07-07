الفريق ربيع يؤكد عدم تلوث مياه قناة السويس بعد أزمة «إيفرجيفن»

أكّد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنَّه تمّ إجراء اختبارات كثيرة للمياه قناة السويس والتاكّد من عدم وجود أي نوع من التلوث بعد جنوح السفينة «إيفرجيفن»، موضحًا «إذا كان هناك تلوث كانوا سيعلنون ذلك».

ونفى الفريق ربيع، إجراء أعمال التكريك لقناة السويس جاء بسبب أزمة جنوح السفينة «إيفرجيفن» غير صحيح، مشددًا على أنَّ عمليات التكريك والازدواج الذي يحدث حاليًا في بحيرات «المرة الصغرى» كان من ضمن خطة الهيئة الاستراتيجية 2023، وجرى عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولكن تمّ تقديم موعد تنفيذها بدلًا من يناير، وذلك لقدوم الكراكة «مهاب مميش» قبل ميعادها، علاوة على قدوم الكراكة «حسين طنطاوي» الشهر المقبل.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، «مش الأزمة اللي خلتنا نعمل كدة، ولكن دي خطط موجودة ومش بنخترع، وكل خطة بنطلعها وفقًا لجدول وتوقيت محدد»، مؤكّدًا أنَّ هناك العديد من الدروس المستفادة من أزمة جنوح السفينة وجرى عرضها على الرئيس السيسي من بينها تطوير معدات الإنقاذ.