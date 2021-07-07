رئيس قناة السويس: أسرة شهيد «إيفرجيفن» عزيزة النفس ورفضت التعويض

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن أبرز تفاصيل الاتفاق مع الشركة المالكة لسفينة إيفرجيفن، قائلا إنّه جرى الاتفاق بأن يكون مبلغ التعويضات متوافقا عليه من الطرفين، لتقريب وجهات النظر.

وأضاف ربيع، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أنّ أسرة الشخص الذي توفي جراء عمليات إنقاذ السفينة، رفضت الحصول على أي تعويضات من الهيئة، متابعا: «هنحاول برضو نجيب لهم تعويض من الهيئة والشركة، وبنوعدهم هيبقى فيه رحلة حج وعمرة لهم على حساب الهيئة».

وتابع: «مش هنسيبهم، وابنهم شهيد كان بيشتغل لمصلحة البلد والهيئة، ومش هنقدر ننسى الموضوع ده ومتابعينه كويس جدا، لكنهم ناس حقيقي شرفاء جدا وعندهم عزة نفس عالية جدا، ودي حاجة عند الشعب المصري معروفة».