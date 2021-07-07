خالد أبو بكر مستشارا دائما لرئيس هيئة قناة السويس للشؤون القانونية

قرر الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اختيار خالد أبوبكر مستشارًا دائمًا لرئيس هيئة قناة السويس للشؤون القانونية والعلاقات الدولية.

وعلى هامش المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم، حول توقيع عقد اتفاق التسوية بين الهيئة والشركة المالكة لسفينة «إيفرجيفن»، وقدم رئيس هيئة قناة السويس هدية تذكارية عبارة عن درع الهيئة إلى «رجال شرفاء وطنيين، بذلوا جهدًا كبيرًا للحل الحالي للأزمة»، وعلى رأسهم المحامي الدولي خالد أبوبكر، مستشار رئيس الهيئة للجنة التفاوض، والدكتور ربان منتصر السكري، الخبير الدولي في مجال النقل البحري، والربان السيد شعيشع، خبير التحقيقات الدولية.

وخلال المؤتمر الصحفي، أعلن كواليس انتهاء أزمة السفينة الجانحة، وتفاصل توقيع عقد اتفاق تسوية بين هيئة قناة السويس والشركة المالكة لسفينة إيفرجيفن، قائلًا: «لم يكن أمام لجنة التفاوض أن تقف على أرض صلبة أو تتخذ مواقف قوية إلا بناء على إنجاز عالمي وحقيقي شهد له الجميع قام به رجال الهيئة على مدار 6 أيام واستطاعوا فيها أن يثبتوا للعالم كفاءة غير مسبوقة كانت دائمًا محور فخر في أثناء اجتماعاتنا مع كل الأطراف المعنية».

وأشار «أبو بكر»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، إلى أنَّه تمّ اقتراح عدة حلول للأزمة من أكثر من جهة أكثرها كان سيستغرق أسابيع ومعظمها كان سيستغرق أشهر، وجميعها لا يضمن سلامة المركب أو سلامة البضائع، مستدركًا أنَّ «الهيئة تمسكت بالحل المصري الذي اقترحه وخطط له ونفذه أبناء قناة السويس والتي انتهت بهذه النتيجة التي لم يسبق أن سجلت في تاريخ الملاحة العالمية دون أدنى مساس بالسفينة أو البضائع التي عليها».

وأعرب عن القدير والامتنان للمهندسين والخبراء والفنيين والعمال في هيئة قناة السويس، ممن اشتركوا جميعا في إنقاذ السفينة إيفرجيفن في مارس 2021، قائلًا: «ستبقى أسماؤهم هي الأهم وأعمالهم هي الأبقى في تاريخ مصر وتاريخ هيئة قناة السويس»، كما وجه التحية لأعضاء لجنة التفاوض مؤكّدًا أنَّهم كانوا مثالًا رائعًا في التعاون والتفاني في العمل.

كان الفريق أسامة ربيع، قد أصدَر قراراً في 27 مايو الماضي، بانضمام المحامي الدولي خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولي للمحامين لتولي مهام مستشار رئيس الهيئة للجنة التفاوض في قضية السفينة الجانحة.