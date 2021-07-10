اتهام «عامل دليفري» باغتصاب شقيقته القاصر في أشمون

شهدت إحدى قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، واقعة مؤسفة تتمثل في اتهام شاب، في أواخر العشرينيات، يعمل في خدمة توصيل الطلبات للمنازل «عامل دليفري»، باغتصاب شقيقته القاصر، لم تتجاوز 14 سنة من العمر، وقيامه بمعاشرتها ومعاملتها معاملة الأزواج أكثر من مرة.

إخطار باغتصاب عامل لشقيقته بأشمون

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من العميد عبد الله جلال، مدير مباحث المنوفية، يفيد بقيام شاب يُدعى «أ. ع.»، 28 سنة، باغتصاب شقيقته البالغة من العمر 14 سنة، وتم إلقاء القبض على المتهم، وتحرير محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة أشمون، وإحالته إلى النيابة العامة.

القبض على المتهم باغتصاب شقيقته في أشمون

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة أشمون من إلقاء القبض على الشاب المتهم باغتصاب شقيقته القاصر، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، لحين استكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة.