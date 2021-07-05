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تعليم المنوفية تعلن جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2021

كتب:

إبراهيم الديهي
03:20 م | الإثنين 05 يوليو 2021
جدول الدور الثانى لامتحان الشهادة الإعدادية بالمنوفية

جدول الدور الثانى لامتحان الشهادة الإعدادية بالمنوفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، عن مواعيد عقد اختبارات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية عن العام الدراسي 2021، وقال أحمد سويد مدير المديرية، إن الإمتحانات  العملية لمدارس التربية الرياضية بمنوف وشبين الكوم تؤدى عن طريق المدرسة ولمدة أسبوع على أن يتم تطبيق الكتاب الدوري رقم  7 بالنسبة للمواد التي لا تضاف للمجموع  .

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، أن الامتحانات التحريرية للشهادة الإعدادية العامة والمهنية  تبدأ يوم السبت الموافق 14/8/2021  وتستمر حتى الخميس الموافق 19/8/2021  باتباع كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية تفاديا للإصابة بعدوى فيروس كورونا، مضيفا أن امتحان الصفين الأول والثاني الإعدادي المهني سيعقد بمعرفة المدرسة تحت مسئولية الإدارة التعليمية .

علي صعيد مختلف، عقد أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، اجتماعا ضم القيادات التعليمية بديوان المديرية والإدارات التعليمية العشر بنطاق محافظة المنوفية للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات الدور الاول للثانوية العامة 2021 وذلك عبر شبكة الفيديو كونفرانس الافتراضية .

وأكد سويد على أهمية  تواصل غرف العمليات الفرعية بدواوين الادارات مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وسرعة الإبلاغ الفوري للأحداث لضمان سرعة حل وإزالة أية معوقات قد تعوق انتظام سير العملية الامتحانية، كما أكد على أهمية التواصل مع رؤساء اللجان لرصد وحل أية مشاكل قد تواجه عملهم كما تطرق الاجتماع الي الإطمئنان على جاهزية الاستراحات المخصصة لاستضافة المغتربين المشاركين في أعمال الامتحانات وتعقيمها والتنسيق التام بين مديري عموم الإدارات ورؤساء مجالس المدن والمراكز والقري والوحدات القروية والصحية وقطاعات المياه والكهرباء لضمان انتظام تقديم الخدمات أثناء فترة الامتحانات .

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