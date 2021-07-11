نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية.. الموعد وطرق الاستعلام

ينتظر الآلاف من أولياء الأمور في محافظات مصر، نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية، وذلك بعد غلق باب التقديم في الأول من شهر يوليو الجاري، بعدما استمر لمدة شهر كاملًا، إلكترونيًا، على موقع وزارة التربية والتعليم ومواقع بعض مديريات التربية والتعليم في المحافظات.

ومن المقرر أن تُعلن النتيجة إلكترونيًا، على أن يقوم ولي الأمر بطبع استمارة قبول طفله، والتوجه بها للمدرسة المقبول بها مع الأوراق الأخرى المطلوبة.

وتنشر« الوطن»، موعد ظهور نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2021 بالمحافظات، في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية.. القاهرة والجيزة

ومن المقرر أن تُعلن نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية بمحافظتي القاهرة والجيزة بعد الانتهاء من فحص الاستمارات التي قُدمت إلكترونيًا، حيث سيتم إعلان النتائج في الأول من سبتمبر المقبل، ويمكن لولي الأمر بالجيزة الاستعلام من هنـــــــــــا، بينما يمكن لسكان القاهرة الاستعلام عن نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية من هنــــــــــــا، بعد إعلانها.

نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية.. المحافظات

ومن المقرر أن تُعلن نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية بالمحافظات فور الانتهاء من فحص المتقدمين ومدى استيفائهم للشروط، حيث يمكن لأولياء أمور الطلاب الاستعلام عن النتيجة على موقع خدمات ولي الأمر التابع لوزارة التربية والتعليم من هنـــــــــــــا، كما يمكن لولياء أمور الطلاب بمحافظة الإسكندرية الاستعلام من هنـــــــــــــــا، عن نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية، والتي من المقرر أن تُعلن في بداية شهر سبتمبر المقبل في المحافظات المختلفة.

موقع تقديم المدارس التجريبية 2021-2022

وكانت وزارة التربية والتعليم، أتاحت موقع تقديم المدارس التجريبية 2021 - 2022، في بداية شهر يونيو الماضيحتى أول يوليو الجاري، وهو عن طريق مركز المعلومات بالوزراة من هنـــــــــــــــا، أو خدمات ولي الأمر.

موقع تقديم المدارس التجريبية 2021-2022.. خطوات التقديم

كما أتاحت الوزارة خطوات التقديم على موقع تقديم المدارس التجريبية 2021-2022، وهي أن يدخل ولي أمر الطالب الرقم القومي الخاص به مع كلمة المرور.