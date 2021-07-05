تتمثل شروط التقديم بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الحكومية 2021، تتمثل في أن يكون الطفل في 1/10/2021 أكبر من 4 سنوات، وأقل من 6 سنوات، وتوقيع ولي الأمر على إقرار بعدم التقديم على مدرستين للغات في الوقت ذاته، والتوقيع على تعهد بمتابعة نتيجة مراحل التنسيق، لسداد قيمة المصروفات الدراسية في موعد أقصاه 15 يوما بعد إعلان النتيجة.

وتشمل الشروط أيضا في الالتزام بالمربع السكني لولي أمر الطفل، وفق ما دُون في بطاقة الرقم القومي، كما يجب اجتياز الطالب المقابلة الشخصية بعد إعلان النتيجة.

وخلال هذه الساعات، يبحث عدد كبير من المواطنون عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022، تزامنا مع الإعلان الرسمي عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022، ورغبة أولياء الأمور في معرفة نتيجة التنسيق، وموقف أولادهم من التنسيق، سواء القبول أو الرفض.

وترصد السطور التالية، نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022، ورابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022

سيستمر الإعلان عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022، خلال شهر يوليو الحالي.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022

1- الدخول لبوابة خدمات ولي الأمر التابعة لمركز المعلومات من خلال الضغط هنا.

2- إدخال الرقم القومي لولي الأمر.

3- اختيار المحافظة.

4- اختيار النوع ( ذكر- أثني).

5- النقر علي كلمة استعلام لمعرفة نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2021-2022.

رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022

يمكن الدخول على رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022، من خلال الضغط هنا.

يذكر أنّ نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022، ستعلن من خلال المواقع الإلكترونية طوال يوليو الحالي، وفقا لخطة الوزارة التي تعتمد فيها على تطوير خدماتها الإلكترونية المقدمة لأولياء الأمور والطلاب على مستوى المراحل التعليمية كافة.