حديث الصباح.. تجمعات العيد وشراء الأضاحي والحياة على كوكب زحل

تقدم «الوطن» لقرائها ملخصًا لأبرز ما تناولته برامج «توك شو» الصباحية، اليوم الأحد، خلال فقراتها ومداخلاتها الهاتفية المختلفة؛ إذ سلطت القنوات الفضائية الأضواء على آخر مستجدات القطاع الصحي، وجهود الدولة المصرية في تنشيط القطاع السياحي، والطقس، وإدراج 3 مبادرات مصرية بالأمم المتحدة.

«تاج الدين»: تقليل التجمعات في عيد الأضحي يقي مصر من موجة جديدة لكورونا

ووجّه الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، نصائح للمواطنين بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، من أجل تقليل فرص العدوى بفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أهمية استخدام الوسائل الوقائية مثل الكمامات في التجمعات، وتقليل أي تجمعات.

وأكد «تاج الدين» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» الذي يعرض عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ الفترة الحالية تشهد انخفاضا في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، ما يوضح أنّ الحالات التي تحتاج إلى تلقي العلاج في المستشفيات أو الرعاية المركزة تراجعت، لافتا إلى أن مصر تجاوزت ذروة الموجة الثالثة: «ما زلنا نطمع في الحد من أي احتمالية لحدوث أي موجات أخرى من المرض، ما يتطلب تقليل التجمعات في عيد الأضحى».

«مكان موثوق فيه وحيوانات نشيطة».. نصائح لشراء أضاحي سليمة

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ الوزارة تعمل في إطار محورين رئيسيين في موسم عيد الأضحى المبارك بشأن عمليات الذبح، الأول: مراقبة أسواق بيع اللحوم الحية، وتنفيذ زيارات لتفقد جودة التربية واللحوم المطروحة بالأسواق، حتى تكون اللحوم على أعلى مستوى.

وأضاف «القرش» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» الذي يعرض عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ المحور الثاني هو زيارة وتفتيش أماكن بيع اللحوم الحمراء والمذبوحة للتأكد من سلامتها وجودتها، وأنّها مطابقة للمواصفات القياسية وحاصلة على الأختام الخاصة بعمليات الذبح.

ووجّه المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نصائح للمواطنين لشراء أضاحي سليمة وخالية من العيوب والأمراض، قائلا: «يجب أن نشتري الأضاحي من مكان موثوق فيه، ونختار حيوانات نشيطة وتتحرك ومتفاعلة مع الحيوانات الأخرى»

الأرصاد: زيادة الرطوبة والإحساس بارتفاع درجات الحرارة في العيد

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ شهر يوليو يشهد استمرارا في ارتفاع نسب الرطوبة التي تتجاوز 80% وتصل إلى 85% على القاهرة ومحافظات الوجه البحري، وتتسبب في تكون شبورة في الصباح المبكر، وفور سطوع أشعة الشمس تتلاشى تماما، متوقعًا استمرار زيادة الرطوبة والإحساس بارتفاع درجات الحرارة خلال أيام العيد الأضحى المبارك.

وأضاف «شاهين» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» الذي يعرض عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ ارتفاع نسب الرطوبة يزيد الإحساس بدرجات الحرارة خلال فترات النهار والليل، وفي فترات الليل تهب بعض نسمات الرياح التي تقلل الإحساس بالرطوبة، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح.

«القومي للبحوث»: لم نتيقن من وجود حياة على كوكبي زحل والمشترى

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن كوكب زحل هو سادس كوكب في ترتيب المجموعة الشمسية، كما أنه ثاني أكبر كواكبها، ويقدر حجمه بنحو 9 مرات من كوكب الأرض.

وأضاف «القاضي» أنه جرى اكتشاف 82 قمرا تدور حول كوكب زحل حتى الآن، موضحًا أن السنوات العشر الأخيرة شهدت سباقا رهيبا في برامج اكتشاف الفضاء والكواكب المحيطة بكوكب الأرض، وكانت أحدث الأنشطة الفضائية إرسال روبوت إلى كوكب المريخ لتصوير سطحه والحصول على عينات فضائية.

«تنشيط السياحة»: افتتاح المتحف المصري الكبير سيتفوق على نقل المومياوات

قال المهندس أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إنَّ نقل المومياوات الملكية إلى المتحف القومي للحضارة كان حدثًا ثقافيًا وفنيًا مهمًا ويعتبر احتفالًا بإعلان الجمهورية الجديدة، كما أنَّ التغطية الإعلامية العامة الخاصة به كانت مميزة للغاية.

وأضاف رئيس هيئة تنشيط السياحة، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، أنَّ حملات الترويج للمتحف المصري الكبير ستكون على أعلى مستوى، متوقعًا أن يكون إبهار حفل الافتتاح سيكون أضعاف ما حدث في الآخر الخاص بنقل المومياوات، متابعا: «ننتظر تحديد تاريخ افتتاح المتحف المصري، وسيكون مرتبطا بالوضع الصحي في العالم، حتى يتثنى للدولة المصرية استقبال عدد أكبر من الزوار بعد افتتاح المتحف».

«التخطيط» تكشف تفاصيل إدراج 3 مبادرات تنموية بمنصة تابعة للأمم المتحدة

علق الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على إدراج 3 مبادات تنموية بمنصة «أفضل الممارسات التي تحقق لأهداف التنمية المستدامة» التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وهو مشروع رواد 2030، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، مشيرًا إلى أنَّ هذه المنصة تستهدف أفضل التجارب الدولية التي تساعد الدول على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17.

وأضاف «حلمي»، أنَّ وحدة التنمية المستدامة في الوزارة بذلت جهدًا كبيرًا لتسجيل العديد من المبادرات والمشروعات القومية التي تنفذها مصر في هذه المنصة، لتأكّيد الريادة الدولية في التنمية المستدامة، في إطار السعي نحو تحقيق رؤية «مصر 2030».

«مجمع ورش ومستشفى مركزي ومحطة كهرباء».. تفاصيل تطوير مدينة العبور

قال المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنّ مركز الحي الأول بالمدينة منطقة حرفية بامتياز، تضم 140 ورشة كانت تعمل حتى الخميس الماضي؛ إذ جرى الاتفاق مع أصحابها على نقل أنشطتهم إلى المنطقة الصناعية.

وأضاف «الغيطي» أنّ جهاز المدينة يطرح حاليا أعمال تنفيذ مجمع ورش صغيرة يتضمن 90 ورشة، وستبدأ أعمال البناء خلال شهرين أو 3 بحد أقصى.

وتابع رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنّ مركز الحي الأول مكان تجاري بامتياز، إلا أنّ الورش التي كانت تعمل فيه أثرت على البني الأساسية الخاصة بالطرق واللاند سكيب والقدرة الشرائية، وبعد نقل الورش تعمل المدينة على وضع خطة لتطويره وتحويله إلى مكان تجاري بامتياز، وجار منع أي أنشطة خطرة تؤذي السكان.

سامح حسين يغني لأم كلثوم.. ويعلق: «هزعل الست مني»

عرض برنامج برنامج «8 الصبح» المذاع عبر شاشة «DMC»، فقرة من إنتاج وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بعنوان «بالعربي كده»، بمشاركة الفنان سامح حسين.

وطلبت منه مقدمة الفقرة أن يغني إحدى الأغنيات، لكنه رفض في البداية، وقال مازحا: «هزعل الست مني»، لكنه عاد وأدى أغنية «هذه ليلتي».

وقال سامح حسين، إن المقاهي أكثر ما يحبه في منطقته «شبرا»، موضحًا أنه كان يحب لعب الطاولة ومتابعة شخصيات الصنايعية والاستماع إلى أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، وهو ما انعكس على شخصيته الفنية بالإيجاب: «كل ده استقيت منه الثقافة والشخصيات اللي كنت ممكن أعملها في التمثيل».

وحول الأكلات التي يفضلها، أوضح: «أحب محشي الكرنب والعنب والفلفل»، لافتًا إلى أنه يعشق عددا كبيرا من أغنيات المطربة الراحلة أم كلثوم مثل هذه ليلتي وأمل حياتي.