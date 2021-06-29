حديث الصباح.. جونسون أند جونسون والموجة الحارة وتوعية الشباب

تقدم «الوطن» لقرائها ملخصًا لأبرز ما تناولته برامج «توك شو» الصباحية، اليوم الثلاثاء، وأبرز الفقرات والمداخلات الهاتفية في كل برنامج، حيث سلطت القنوات الفضائية الأضواء على آخر مستجدات القطاع الصحي فيما يتعلق بجهود الدولة المصرية في مكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ولقاحات كورونا، وآخر التطورات بمحافظة جنوب سيناء، والأحوال الجوية.

«تاج الدين»: لقاح جونسون أند جونسون جرعة واحدة فقط.. سعرها 7.5 دولار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنه جرى الاتفاق على حصول قارة إفريقيا على 400 مليون جرعة من لقاحات «جونسون أند جونسون»، الذي ينتج في جنوب إفريقيا.

وأشار «تاج الدين» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، إلى أن الاتفاق كان على توريد نصف إنتاج اللقاح لقارة إفريقيا، واتفقت مصر على 20 مليون جرعة، وكان الجدول الزمني لتوريد هذه اللقاحات يبدأ من سبتمبر المقبل، لكن الدولة خاضت مفاوضات مكثفة وبذلت جهودا شديدا، ما أسفر عن اتفاق حول بداية حصولها على هذه اللقاحات بداية من شهر يوليو المقبل.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية، أن لقاح «جونسون أند جونسون» عبارة عن جرعة واحدة فقط، ومن خلال المفاوضات جرى خفض سعر الجرعة من 10 دولارات إلى 7.5 دولارات، لذلك فإن ما ستحصل مصر عليه زاد بواقع 6.5 ملايين جرعة، ليصبح العدد الإجمالي 26.5 مليون جرعة، بدلا من 20 مليونا.

محافظ جنوب سيناء: تجهيز 30 ملعبا للبدو.. «بنديهم فانلات وشورتات وكور»

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الدولة المصرية تدعم البدو، كما أنه يحرص على الالتقاء بهم دوما، ووفرت المحافظة لهم 2400 «بيت بدوي»، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وأبرزها رصف الطرق، موضحًا: «عملنا 30 ملعب خماسي نجيلة صناعي في الجبال بجهود ذاتية».

وأضاف «فودة» خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي محمد الشاذلي: «بروح لأولادنا في الجبال، وبنعمل لهم مدارس ابتدائية ومدارس فصل واحد وبعدين بنعملهم ملعب كورة خماسي ونجيب الفانلات والشورتات والكور ونديهم الملعب ونقول لهم حافظوا عليه».

هيئة الأرصاد: استمرار الموجة الحارة لمدة 6 أيام مقبلة

قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل على الأقل، أي أن الموجة الحارة ستستمر لمدة 6 أيام على الأقل، بسبب منخفض الهند الموسمي الذي يؤثر على مصر بقيم ضغطية مختلفة، ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة.

وأوضحت إيمان شاكر، خلال مداخلة عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن منخفض الهند الموسمي لا يستمر طيلة أشهر الصيف، لكنه يؤثر على البلاد معظم أشهر هذا الفصل، وهذا ما يؤدي إلى تلطيف درجات الحرارة.

وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية: «ارتفاع نسب الرطوبة يزيد الإحساس بدرجات الحرارة، فمثلا درجة الحرارة المقاسة في الظل بالقاهرة تقدر بنحو 41 درجة تحت أشعة الشمس، وبخاصة مع ارتفاع نسبة الرطوبة»، مشيرة إلى أن درجات الحرارة في السواحل الشمالية مازالت تتراوح بين 32 و33 درجة، وتكون نسب الرطوبة هناك أكثر ارتفاعا، وتبلغ 90% أثناء الليل.

الخطيب: توعية الشباب بكيفية إدارة الدولة من أهم إنجازات ثورة 30 يونيو

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إن الشباب المصري لم يكن يعلم جيدا معنى «الدولة» وكيفية إدارتها، مشيرًا إلى أن كل الشباب الذين جرى اختيارهم كنواب للمحافظين أو الدفع بهم في انتخابات النواب وغيرها خضعوا لدورات تدريبية مكثفة لمعرفة كيفية إدارة الدولة.

وأضاف الخطيب، خلال حواره ببرنامج «8 الصبح» الذي يعرض عبر شاشة «DMC»، أن عددا كبيرا من الشباب الذين دخلوا هذه الأطر بدأوا ملاحظة ما يحدث على مستوى اتخاذ القرارات، فمثلا لو تولى شاب منصب نائب محافظ الجيزة، فإنه سيعمل على إدارة الوضع بشكل استراتيجي، أي أن أهم ما حدث بعد ثورة 30 يونيو هو تدريب الشباب وتعريفهم بالدولة ثم تمكينهم من خلال الدفع بهم في مواقع اتخاذ القرار.

استشاري مناعة: أسترازينيكا عبارة عن فيروس برد حي وشوكة بروتينية لكورونا

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن مصر اجتازت مرحلة التجارب السريرية المتعلقة بإنتاج لقاح كورونا، مشيرًا إلى أنها دخلت مرحلة الإنتاج؛ إذ وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتسريع وتيرة الإنتاج؛ لأن التلقيح ضده سيصبح موسميا، وبالتالي يصعب الاعتماد كليا على الجرعات المستوردة.

وتطرق استشاري الحساسية والمناعة، إلى الفارق بين لقاحي سينوفاك وسينوفارم الصينيين من جهة، ولقاح أسترازينيكا من جهة أخرى، موضحًا أن اللقاحات الصينية غير نشطة أو معطلة على غرار لقاح الإنفلونزا، فهو عبارة عن فيروس مضاف إليه بعض المواد التي تمنع نشاطه تماما.

وأشار الدكتور أمجد الحداد، إلى أن لقاح أسترازينيكا عبارة عن شوكة بروتينية خاصة بفيروس كورونا، محملة على فيروس البرد أو آخر حي جرى إضعافه: «اللي بيدخل جسمنا بعد الحصول على لقاح أسترازينيكا هو فيروس البرد محمل عليه شوكة بروتينية، والجهاز المناعي سيتعرف عليه على أنه فيروس كورونا، لذلك فإن الجسم يصاب ببعض أعراض البرد بعد تلقيه اللقاح».