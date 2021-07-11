تفاصيل دورة رخصة البناء مع الأسبوع الثاني لتطبيق الاشتراطات الجديدة

بعد دخول الأسبوع الثاني لتطبيق تراخيص البناء وفق الاشتراطات البنائية الجديدة بمختلف أحياء ومدن المحافظات، يتساءل البعض عن المراحل التي تمر بها رخصة البناء والدورة المستندية للحصول على الرخصة، حيث حددت اشتراطات البناء الجديدة الدورة المستندية لاستخراج رخصة البناء الجديدة، وتنطلق من المراكز التكنولوجية بالأحياء حيث تتسلم الملف وفق المنظومة الجديدة، وإرساله للجامعة الإقليمية التابعة للمحافظة، وبعد موافقتها يعود الملف إلى المركز التكنولوجي، حيث يحصل على الموافقة والختم ثم مرور الملف على لجنة الفحص، وأخيرا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتي تصدر رخصة مؤمنة من مركز الوثائق المؤمنة للعقار، ويصدر أيضا خطابات للمرافق بأنّ العقار جاهز لإدخال المرافق به وفقا لما جاء بالرخصة، وبناء عليه يتم استخراج رخصة للمواطن.

اختصاص لجان الفحص

وفيما يتعلق بلجنة الفحص، قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ اللجنة تختص بمراجعة التراخيص الصادرة وإدارة منظومة العمران سواء كانت تراخيص جديدة أو تعلية أو هدم، وجميع أنواع التراخيص الخاصة بالبناء، ويصدر قرار من المحافظ بتشكيل اللجنة بكل مدينة وحي وبرئاسة رئيس المدينة أو الحي، ومشاركة المركز التكنولوجي والإدارة الهندسية والتخطيط العمراني والشؤون القانونية ووحدة المتغيرات المكانية والإدارة المالية.

اشتراطات البناء تعالج سلبيات العمران

وأضاف قاسم لـ«الوطن»، أنّ اشتراطات البناء الجديدة ليس الهدف منها التضييق على المواطنين كما يردد البعض، وإنّما معالجة السلبيات السابقة وإزالة التشوهات التي طالت العمران والحد من مخالفات البناء والعشوائيات، إذ لن يسمح بظهور مخالفات بناء جديدة وسيتم العمل على استعادة المظهر الجمالي للمبانى بالشوارع والميادين بالمدن والأحياء.

لجنة عليا بكل محافظة لإدارة المنظومة

ومع تطبيق اشتراطات البناء الجديدة بالأحياء مطلع الشهر الحالي، جرى تشكيل 27 لجنة عليا بالمحافظات برئاسة نائب المحافظ وعضوية السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد ومدير مديرية الإسكان ومدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة والمستشار القانوني وممثل من الرقابة الإدارية، لإدارة منظومة العمران بالمحافظة، والإشراف على تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والرد على الاستفسارات المتعلقة بها ومتابعة لجان الفحص بكل محافظة.