طلاب الثانوي بالقليوبية عن امتحان اللغة العربية: تعلمنا من أخطاء الأمس (فيديو)

تباينت أراء طلاب الثانوية العامة بمحافظة القليوبية حول مستوى امتحان اللغة العربية للشعبة الأدبية، والذي أدوه اليوم باللجان المختلفة، وبينما قال عدد كبير من الطلاب إن الامتحان كان سهلًا، وإنهم تعلموا من أخطاء زملائهم في الشعبة العلمية أمس، أكد آخرون أن الامتحان كان صعبًا ولا يختلف عن أمس، لافتين إلى أن قطعة النحو صعبة جدًا، وبها العديد من الاختيارات المتشابهة، وهو ما أربك الطلاب.

امتحان الثانوية العامة القليوبية 2021: طالبة ببنها تشكو من صعوبة الامتحان

وقالت طالبة من أمام لجنة الشيماء الثانوية بنات ببنها، إن الامتحان صعب وكل الإجابات المختلفة متشابهة، مضيفًا «أتمني إني أجيب 30 درجة فقط حتى أنجح في المادة، ولم يفلح التابلت أو كتاب في مساعدة الطلاب داخل اللجان». وشكت الطالبة من طول أسئلة «القراءة».

امتحان الثانوية العامة القليوبية 2021: تجربة الشعبة العلمية

وقالت طالبة أخرى، إن طلاب الثانوية العامة بالقليوبية (الشعبة الأدبية) تعلموا من تجربة امتحان الثانوية العامة أمس في الشعبة العلمية، لافتة إلى أنها بدأت الحل بقطعة النحو ثم النقاط السهلة، وبعدها النقاط الصعبة، ما سهل عليها الإجابة وتنظيم التفكير.

امتحان الثانوية العامة القليوبية 2021 : عمليات التعليم لم تتلق شكاوى

وأكدت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالقليوبية عدم ورود أي شكاوى من أمتحان الثانوية العامة بالقليوبية، اليوم، حيث مر امتحان اللغة العربية للشعبة الأدبية بدون مشاكل تذكر أو شكاوى، مشيرة إلى أن تباين آراء الطلاب حول مستوى الامتحان يرجع إلي التفاوت في مستوى كل طالب عن الآخر، ولكن الامتحان في مجمله وفي مستوى الطالب المتوسط.

وقال الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إنه جرى تجهيز جميع اللجان بالأثاث المناسب لراحة الطلاب والطالبات، مشيرًا إلى الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات خاصة فيما يتعلق بأمن وسلامة الطلاب ومكافحة انتشار فيروس كورونا، كالتباعد بين الطلاب ومراعاة ألا يزيد عدد الطلبة في الفصل الواحد عن 14 طالبًا وطالبة في كل حجرة امتحانية باللجنة، مع متابعة استلام وتوزيع كافة أدوات ومستلزمات التعقيم والتطهير الخاصة باللجان، فضلا عن توفير طبيب بكل لجنة.

وأضاف وكيل وزارة التعليم، أن 34 ألف طالب وطالبة سيؤدون امتحانات الثانوية العام هذا العام موزعين على 135 لجنة على مستوى المحافظة.