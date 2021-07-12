مغامرة بالدراجات لفريق «مشوار».. انطلقوا من القاهرة إلى وادي الريان

في مغامرة جديدة، قطع فريق «مشوار»، بمشاركة 47 دراجا، حوالي 152 كيلو مترا بالدرجات من القاهرة حتى وصلوا إلى وادي الريان بمحافظة الفيوم، في حوالي 7 ساعات رغم الطقس الحار، وذلك من أجل التعريف بالسياحة الداخلية والأماكن السياحية المميزة في مصر، حيث سبق وخرج الفريق في مغامرات أخرى وصل خلالها إلى أبعد النقاط في جنوب مصر، ويهدف الفريق إلى دعم السياحة الداخلية ونشر ثقافة ركوب الدراجة في كل المدن والمحافظات، فضلا عن دعم المشروعات العملاقة دعم السياحة الريفية مثل رحلة شلالات وادي الريان.

أبو النصر: المغامرة شارك فيها 47 دراجا

وقال الكابتن محمود عادل أبو النصر، لاعب الاتحاد المصري للدراجات، وصاحب مبادرة «دراجتك حياتك»، إنه تم إطلاق المبادرة على مرحلتين، الأولى من قرية كوم النور مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، والثانية من داخل مدينة السادات بمحافظة المنوفية، وخرجنا في الرحلة الأخيرة في حضور حوالي 47 دراجا، في رحلة إلى محافظة الفيوم، وكانت نقطة اللقاء في القاهرة، وتوجهنا معا إلى وادي الريان مرورا ببحيرة قارون وقرية تونس وقرية شكشوك والمزارات السياحية داخل الفيوم، وقطعنا خلالها مسافة 152 كيلومترا بالدراجات حتى وصلنا إلى شلالات وادي الريان.

زيارة محمية وادي الريان والشلالات بالفيوم

وأضاف «أبو النصر»، لـ «الوطن»، أن هذه الرحلة تعد من أمتع الرحلات حيث زيارة محمية وادي الريان والشلالات، وكان هدفنا من زيارة الأماكن بالدراجة دعم السياحة الداخلية ونشر ثقافة ركوب الدراجة في كل المدن والمحافظات دعم السياحة الريفية مثل رحلة شلالات وادي الريان كما أنه يتم التعرف علي العادات والتقاليد الداخلية للبلاد.

وأشار إلى أن الاستمتاع بالرحلة ليس فقط في حلوها ولكن في صعوبتها لأنك ستواجه أمورا لم تكن في الحسبان وعند التغلب عليها ستجد نفسك في حالة نفسية فوق الخيال، مؤكدا أنه قبل انطلاق الرحلة نقوم ببعض التجهيزات ومنها أدوات الأمان والخيمة الشخصية، ورسم الأهداف، والأماكن التي نستهدف زيارتها واختيار رفيق الرحلة.

وأكد على أن الرحلات بالدراجة تعمل على اكتشاف شخصية الفرد من الصبر والتحمل والتغلب علي الصعوبات التي ستفاجأ بها خلال الرحلة، كما أن ركوب الدراجات له راحة نفسية واستمتاع وحالة من الهدوء مع المناظر الطبيعية التي تكون رفيقة لك طول الطريق.

وأوضح أنه قبل الرحلة يتم التنسيق مع فريق مشوار، والاشتراك في الدعوات الذي يفعلها الكابتن إيهاب حافظ، قائد فريق مشوار للدراجات، والأب الروحي للدراجات في مصر.