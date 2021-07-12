تداول 67 ألف طن بضائع وتصدير 59 ألف طن فوسفات بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، تداول 67000 طن بضائع و435 شاحنة، مشيرة إلى أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن، بينما شملت حركة الواردات 1500 طن بضائع و165 شاحنة فيما شملت حركة الصادرات 65500 طن بضائع و187 شاحنة.

كما يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة «دليلة» بينما تغادر ثلاث سفن وهى السفينة Mercury وعلى متنها 27 ألف طن فوسفات متجهة للهند والسفينة Global mermald وعلى متنها 32 ألف طن فوسفات متجهة لباكستان والسفينة أمل فيما غادرت الميناء بالأمس السفينتين الحرية 2 ودليلة كما شهد ميناء نويبع رحلة مكوكية للسفينتين سينا وبريدج.

وفي سياق آخر استعدت فنادق الغردقة ومرسى علم لاستئناف عودة السياحة الروسية عقب توقيع الرئيس الروسي مرسوم يقضي بعودة الرحلات السياحية للمطارات المدن السياحية المصرية وإلغاء القرار السابق الذي تم توقيعه عقب سقوط الطياره الروسية 2015.

و استقبل العاملون بالقطاع السياحي قرار استئناف رحلات الطيران الشارتر إلى مطارات الغردقة ومرسى علم بسعادة بالغة، لافتين إلى الجهود التي تبذلها الدولة للاهتمام بالقطاع السياحى، مؤكدين استعدادا الفنادق والمنتجعات السياحية لاستقبال السائحين الروس بعد توقف دام أكثر من ستة سنوات.

بينما رفعت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى حول محيط الفنادق والمنشآت السياحية، إلى جانب نشر الكمائن الثابتة والمتحركة وتفتيش السيارات والأفراد والحافلات على مداخل ومخارج المدن السياحية وتكثيف الخدمات على المنشآت السياحية، وإعادة العمل بالتصريح الأمني في المدن السياحية.