«تحيا مصر»: نقدم الدعم الغذائي لـ8 ملايين شخص سنويا

قال محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إن القوافل الغذائية لرعاية الأيتام والمسنين تعد جزء من محور الحماية الاجتماعية الذي يعتبر إحدى المحاور الستة التي يعمل عليها الصندوق للوصول إلى كل الأشخاص المستحقين للدعم، موضحًا أن الصندوق أطلق مبادرة «بالهنا والشفا» بهدف الوصول بالدعم إلى الأسر الأولى بالرعاية عبر فترات متقاربة طوال العام: «نقدم منتجات الدعم الغذائي لـ8 ملايين شخص سنويا».

وأوضح مختار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، أن الصندوق ينظم قوافل نوعية، حيث كان يستهدف المرأة المعيلة بشكل عام في كل محافظات الجمهورية، حتى يكون لها دخل ثابت يعينها على الأعباء المعيشية.

وتابع: أن الهدف من القوافل التي أطلقها الصندوق بالأمس تستهدف تنفيذ استراتيجية الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يتعلق بتوفير الدعم الغذائي للأسر الأولى بالرعاية، وبخاصة مع قرب حلول عيد الأضحى، حيث استهدف الصندوق عددا من دور رعاية الأيتام ودور المسنين، وغيرها من الأماكن النوعية التي تقدم خدمات لبعض الفئات المستحقة للمجتمع.

وأردف: «سنكثف من وجودنا خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بتوفير الدعم الغذائي على مستوى الجمهورية، ونتلقى الدعم النقدي والعيني، حيث يكون الدعم العيني –في بعض الأحيان- في صورة مواد غذائية أو دواجن ولحوم أو فواكه او معلبات وهو ما يمنحنا الفرصة في تنويع المنتجات التي نقدمها طوال العام للأشخاص المستحقين».