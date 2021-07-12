البورصة تغلق على ارتفاع جماعي.. والسوقي يربح أكثر من 4 مليارات جنيه

اختتمت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على ارتفاع جماعي، حيث صعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.8%، ليغلق عند مستوى 10233.7 نقطة، مقابل إغلاقه في الجلسة السابقة عند مستوى 10155.2 نقطة، مع عمليات شراء محلية وأجنبية.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 1.09%، مغلقا الجلسة عند مستوى 2321.6 نقطة، وارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» 1%، لينهي التعاملات عند مستوى 3257.01 نقطة.

وصعد المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 1.01%، مغلقا الجلسة عند 2119.03 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات بلغت قيم التداولات 1.2 مليار جنيه، من خلال التداول على 326.7 مليون سهم، من خلال تنفيذ 36.875 ألف صفقة.

وشهدت الجلسة، التداول على 190 سهما، حيث ارتفع 111 سهما، فيما انخفض 42 آخرين، واستقر 37 سهما دون تغيير.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

وتصدر سهم «زهراء المعادي للاستثمار والتعمير» الارتفاعات بنسبة 9.8% ليبلغ مستوى 17.99 جنيه، تلاه سهم «روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك» بنسبة 9.7% عند سعر 8.36 جنيها، ليحل بالمركز الثالث سهم «الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية فوديكو» مرتفعًا بنحو 9.4%، بالغًا مستوى 35.85 جنيه.

وكان سهم «الملتقى العربي للاستثمارات» الأكثر انخفاضا، بنسبة 7.6% ليتراجع عند سعر 3.16 جنيه، تلاه سهم «جولدن تكس للأصواف» بنسبة 7.2% عند مستوى 5.96 جنيه، وحلّ ثالثا سهم «سماد مصر (إيجيفرت)» بنسبة 4.42% متراجعًا عند مستوى 12.96 جنيه.

فئات المستثمرين

وفيما يخص تعاملات المستثمرين خلال جلسة اليوم، اتجهت تعاملات المصريين والأجانب للشراء بصافي 23.65 مليون جنيه للعرب و71.97 مليون جنيه للأجانب، فيما اتجهت تعاملات العرب للبيع بصافي 95.63 مليون جنيه، واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم، متراجعا عند مستوى 659.309 مليار جنيه بمكاسب 4.09 مليارات جنيه.