حوادث المحافظات.. إصابة 46 شخصا ووفاة 11 بينهم طفلان وانتحار طالب

شهدت بعض المحافظات، عددا من الحوادث بالأمس الاثنين، حيث أصيب نحو 46 شخصا ولقي 11 شخصا، بينهم طفلان، مصرعهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، ودفن ضحايا حوادث المحافظات بعد قرار النيابة، وجاء بين حوادث المحافظات، انتحار طالب في الصف الثاني الثانوي، أيضا داخل منزله، وغرق نحو 6 أشخاص في محافظتي الإسكندرية وأسوان.

حوادث المحافظات بالأمس.. مصرع طفلين وإصابة شخصين في القليوبية

وشهدت محافظة القليوبية بالأمس، عددا من الحوادث حيث لقي طفل 5 سنوات مصرعه إثر انهيار سقف منزل معروش بالخشب ومبني بالطوب الأحمر بقرية الشموت مركز بنها، وجرى اتخاذ كل الإجراءات، وذلك ضمن حوادث المحافظات أمس، كما أصيب ضابط شرطة وسائق في انقلاب سيارة ترحيلات وأخرى ملاكي، اليوم، على الطريق الحر بدائرة مركز شرطة طوخ، بسبب السرعة الزائدة، فيما أمرت نيابة مركز الخانكة بدفن جثة طفل، 6 أشهر، فيما أصيبت والدته إثر اصطدام سيارة مسرعة بدون لوحات معدنية بها في منطقة القلج دائرة مركز شرطة الخانكة، كما أمرت النيابة بحبس سائق السيارة المتسببة في الحادث والتحفظ عليها.

حوادث المحافظات بالأمس.. كفر الشيخ والمنوفية

كما استقبل مستشفى كفر الشيخ العام، طالبا بالصف الثالث الثانوي الأزهري، مصابا بمغص معوي، ضمن حوادث المحافظات، حيث أصيب أثناء أداء امتحان مادة الإستاتيكا، بلجنة معهد الرغامة بمركز الرياض، كما أصيب 17 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس بعمال على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، وذلك أثناء عودتهم من العمل بأحد المصانع بمدينة السادات إلى مركز أشمون.

حوادث المحافظات بالأمس.. إصابة ومصرع 6 أشخاص بأسوان

وشهدت محافظة أسوان عددا من الحوادث، حيث أصيب مراقب بلجنة مدرسة إبراهيم بشير الثانوية التابعة لإدارة كوم أمبو التعليمية، كما أصيب مراقبان آخران بلجنة بإدارة إدفو التعليمية، فيما لقي 3 أشخاص مصرعهم غرقا، حيث لقي شابان مصرعهما أسفل كوبري إدفو، بينما غرق آخر بمياه نهر النيل أسفل كوبري أسوان.

حوادث المحافظات اليوم.. مصرع 3 شباب غرقا بالإسكندرية

وشهدت الإسكندرية، مصرع 3 شباب غرقا، حيث غرق شاب على شاطئ أبو هيف شرق المحافظة وآخر على شاطئ الفنار 2 والثالث لقي مصرعه غرقا بشاطئ هدير بمنطقة بيانكي.

حوادث المحافظات بالأمس.. إصابة 25 شخصا بالصعيد

فيما شهدت محافظات سوهاج، الفيوم، وبني سويف، إصابة 25شخصا، ضمن حوادث المحافظات بالأمس، حيث أصيبت 4 سيدات في تصادم بين سيارة ملاكي و«توك توك» بمدخل شندويل البلد بالمراغة في سوهاج، بينما أصيب 3 أشخاص في تصادم بين سيارتين و«توك توك»، بطريق قرية برديس دائرة مركز البلينا، بينما أصيب 13 شخصاً بينهم 5 سيدات إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي قبل مدخل مدينة العياط بالفيوم وجرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام، بينما أصيب 5 أشخاص، فى حادث تصادم سيارتين ملاكى بالطريق الزراعى بالقرب من قرية الفنت التابعة لمركز الفشن بمحافظة بنى سويف وجرى نقلهم إلى مستشفى الفشن المركزي

حوادث المحافظات بالأمس.. انتحار في المنيا والدقهلية

وانتحر طالب بالثانوية العامة في المنيا، من خلال شنق نفسه داخل غرفة بمنزله بمركز مغاغة، وجرى نقلها لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة، بينما انتحرت ربة منزل في محافظة الدقهلية، إثر خلافات مع زوجها، حيث تناولت جرعة زائدة من الأقراص المنومة بغرض الانتحار.