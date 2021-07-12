في عيد العلم.. 31 أستاذا بجامعة المنصورة ضمن الأكثر تأثيرا في العالم

كرمت جامعة المنصورة اليوم، 87 من العلماء والباحثين الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية وجوائز الهيئات والأفراد احتفالا بعيد العلم الثاني عشر بقاعة المؤتمرات بالجامعة بحضور كل من الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أشرف طارق حافظ، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ورؤساء الجامعة ونوابهم السابقين، مديري المستشفيات والمراكز الطبية بالجامعة، ولفيف من عمداء كليات الجامعة ووكلائها، وأسامة موسى أمين عام الجامعة وأمناء الجامعة المساعدين.

وأثنى الدكتور أشرف عبد الباسط، على دور أساتذة الجامعة في إثراء البحث العلمي والارتقاء بتصنيف الجامعة محليا وعالميا، ونوه إلى حرص الجامعة على توفير البيئة المناسبة للبحث العلمي ودعمه ماديا، علاوة على دعم النشر الدولي لبحوث الجامعة في مجال العلوم الإنسانية.

وأشار الدكتور أشرف طارق حافظ، إلى اهتمام إدارة الجامعة بتطوير البحث العلمي من خلال المزج بين خبرة شيوخ العلماء وهمة شباب العلماء، وطالب بتكثيف النشر الدولي في المجالات ذات الاهتمام العالمي للارتقاء بتصنيف الجامعة، مشيدًا بارتفاع تصنيف المجلات العلمية لكليات الجامعة والبالغ عددها 21 مجلة وبقرار مجلس الجامعة بتحمل نفقات النشر الدولي لبحوث الجامعة في مجال العلوم الإنسانية.

وقال الدكتور عمرو عوض منسق عام البحوث بجامعة المنصورة، إن الجامعة احتلت المرتبة الأولى محليا وجاءت بين أفضل 500 جامعة عالميا وفقا لتصنيف التايمز لعام 2020.، منوهًا إلى وجود 31 من علماء جامعة المنصورة ضمن قائمة ستانفورد للعلماء الأكثر تأثيرا على المستوى العالمي.

وأضاف أن علماء جامعة المنصورة نشروا ما يقرب من 23 ألف بحث في المجلات العالمية، وتم الاستشهاد ببحوثهم قرابة 11 ألف استشهاد بنهاية عام 2020 الذى تم خلاله نشر 2500 بحث في مجالات دولية.

وخلال الاحتفال تم تكريم عدد من أساتذة الجامعة وباحثيها الحاصلين على جوائز ستانفورد للتأثير المرجعي في مجمل الأبحاث الدولية والهيئات والأفراد والجامعة والهيئات الخارجية.

وتقدم المكرمين، الدكتور محمد غنيم، والدكتور أحمد شقير أستاذا جراحة الكلى والمسالك البولية الحاصلان على جائزة ستانفورد للتأثير المرجعي عن مجمل الأبحاث، والدكتور أحمد عبد الخالق، أستاذ الأشعة التشخيصية بكلية الطب الحاصل على جائزة ستانفورد للتأثير المرجعي عن مجمل الأحداث وعلى جائزة الجامعة للتفوق العلمي لعام 2020، والدكتور محمد غنيم، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب الحاصل على جائزة الدولة التقديرية في مجال العلوم الاجتماعية لعام 2018، والدكتور جمال شيحة، أستاذ الأمراض الباطنة والجهاز الهضمي بكلية الطب الحاصل على جائزة الدولة التقديرية في مجال العلوم الطبية لعام 2019، والدكتور السيد عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد والمالية بكلية الحقوق والحاصل على جائزة الدولة التقديرية في مجال العلوم الاجتماعية لعام 2019، والدكتورة ناهد العناني، أستاذ الكيمياء التحليلية بكلية الصيدلة الحاصلة على جائزة الجامعة للتفوق العلمي.