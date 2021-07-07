حظك اليوم الأربعاء 7-7-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

دائما ما يحب مولود برج العقرب المشاركة في الأعمال الخيرية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثامن، ويساعدك ذلك على اكتشاف الكثير من حولك، وتميل لتنمية ممتلكاتك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم التشوش، الشمس في منزل الحظ تمنحك طاقة عاطفية وقدرة على التأثير في الجنس الآخر.

مشاهير برج العقرب

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان مكسيم خليل، ويوافق تاريخ ميلاده 7 نوفمبر.