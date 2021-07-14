مع الإعلان الرسمي.. شرطان لاستفادة أصحاب المعاشات من مبادرة «المركزي»

100 مليار جنيه، أعلن عنها البنك المركزي، لتمويل الشقق، ضمن مبادرة التمويل العقاري، التى جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري، لتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به، وتستهدف مبادرة التمويل العقاري المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بفائدة متناقصة 3%، وسداد يصل إلى 30 سنة كحد أقصى.

وتتمثل شروط الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، في أن تكون الوحدة السكنية المستفيدة من المبادرة كاملة المرافق، كاملة التشطيب، قابلة للتسجيل، وليس عليها أي مخالفات.

كما تشترط مبادرة التمويل العقاري للحصول على شقة لمحدودي الدخل في 2021، أن تكون الوحدة السكنية، بغرض السكن الدائم، وليس السكن الموسمي أو السياحي، وألا يزيد الدخل الشهري لمحدودي الدخل عن 4.5 ألف جنيه للأعزب أو 6 آلاف جنيه للأسرة، وألا تزيد قيمة الوحدة عن 350 ألف جنيه.

وترصد السطور التالية، شروط استفادة أصحاب المعاشات من مبادرة التمويل العقاري.

شروط استفادة أصحاب المعاشات من مبادرة التمويل العقاري

أتاحت مبادرة التمويل العقاري 2021، فرصة الاستفادة من المبادرة، للمواطنين ممن هم فوق سن الـ60 عاما، ولكن بشرط سداد نسبة أكبر في قيمة مقدم الوحدة والذي قد تصل إلى 40% أو 50% من قيمة الشقة، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي بشأن شروط الحصول على مبادرة التمويل العقاري.

على أن يتم تقسيط باقي مبلغ الوحدة السكنية للأفراد من أصحاب المعاشات حتى 15 عامًا.

وتتمثل العملاء المستفيدون الحاليون من مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في دیسمبر 2019 بسعر عائد 8% يحسب على أساس متناقص، والذين تنطبق عليهم شروط المبادرة الجديدة، يمكن تعديل سعر العائد المطبق ليصبح 3% متناقص بدلا من 8%، وكذا تعديل مدة القرض لتصل إلى 30 عاما بحد أقصى وفقا لرغبة العملاء.

وتبلغ قيمة القسط الشهرى ضمن مبادرة التمويل العقاري للحصول على شقة لمحدودي الدخل فى 2021، 1027 جنيهًا، ويحظر بيع الوحدة السكنية ضمن المبادرة قبل 5 سنوات من التعاقد عليها.