محافظ أسوان يعتمد دفعة جديدة من طلبات التصالح بمخالفات البناء

اعتمد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم السبت، دفعة جديدة من طلبات التصالح في مخالفات البناء بشكل نهائي، وهي المجموعة السادسة التي يعتمدها المحافظ على التوالي، بهدف تطبيق منظومة التصالح على أكمل وجه، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح محافظ أسوان أن اللجان المختصة بالتصالح تواصل أعمالها بشكل مستمر، وهو ما يستلزم من المواطنين ضرورة الإسراع في استيفاء المستندات ودفع الرسوم المقررة، ولاسيما في ظل المهلة الجديدة التي وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على منحها للمتقدمين بطلبات التصالح لاستيفاء أوراقهم، والتي تنتهى بنهاية يوليو الجاري.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه تيسيراً على المواطنين لإنهاء ملفاتهم، يتم الاستعانة باللجان الفنية، التي يتم ترشيحها من قبل نقابة المهندسين وفقاً لما حدده قانون التصالح للإسراع في تنفيذ أعمال المعاينات، وفور مراجعة الملفات يتم التواصل مع المتصالح لإجراء المعاينة الميدانية وتحديد إحداثيات المباني للبت في التصالح.

وأوضح أنه تم حتى الآن فحص 2800 ملف، فيما وصلت عدد الملفات المقبولة إلى 1800 ملف، في حين يجري استكمال فحص باقي الملفات، بينما تم معاينة 1700 ملف من إجمالي 20 ألف و320 طلباً تقدم بها المواطنون للتصالح خلال الفترات السابقة.

وناشد محافظ أسوان المواطنين من أصحاب طلبات التصالح استيفاء كافة المستندات والإجراءات المطلوبة، لمساعدة اللجان المختصة لأداء أعمالها على وجه السرعة، بما يصب في صالحهم، مؤكداً على أهمية سداد قيمة التصالح لمن حصلوا على نموذج (رقم 9)، وذلك حتى يتسنى له الحصول على الموافقة النهائية للتصالح، وخاصةً أنه في حالة الدفع النقدي لقيمة التصالح بالكامل، يحصل على خصم 25% من المبلغ المطلوب لإتمام التصالح.