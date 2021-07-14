بشرى للمهندسين.. دورة جديدة في معمل شنايدر بمجال الإليكترونيات «صور»

أعلنت النقابة العامة للمهندسين عن بدء دورة Electrical Distribution - Phase-1 (Online) المقدمه من معمل شنايدر، وذلك بدءا من يوم الجمعة ولمدة 4 أسابيع، على أن تعقد الدورة يومي الجمعة الساعة 2 ظهرا و الأربعاء الساعة 7 مساء.

وأشارت نقابة المهندسين في بيان عنها إلى أن تكلفة الدورة التدريبية الواحدة كالتالي:

1- 600 جنيه للمهندسين المصريين المقيدين بنقابة المهندسين المصرية والفرقة الثالثة والرابعة من الكليات والمعاهد الهندسية المعتمدة.

2- 2000 جنيه للإخوة المهندسين العرب غير المقيدين بنقابة المهندسين المصرية.

معمل شنايدر إلكتريك

وأوضحت نقابة المهندسين أن الحجز بأسبقية الحضور، علما بأن مكان الحجز في معمل شنايدر إلكتريك بالدور السابع في مقر النقابة العامة للمهندسين (30 شارع رمسيس)، وأن الحجز يستمر حتى الأربعاء من الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى الساعة السابعة مساء.

وتأتي هذه الدورة التدريبية ضمن سلسلة دورات تنظمها نقابة المهندسين لأعضائها سواء بالحضور في مقر النقابة أو «أون لاين»، حيث عقدت النقابة في وقت سابق دورة تدريبية في إطار استكمال مجموعة الدورات التعليمية والمهارات الشخصية المجانية «أون لاين» المقدمه من شركة Schneider Electric ولجنة الشباب برئاسة المهندس محمد الحسيني، بعنوان «Motor Starting Webinar».

وحاضر في الدورة التدريبية المهندس محمد حسين، خبير لقطاع مغيرات السرعة وبادئات الحركة الناعمة بشركة شنايدر إلكتريك مصر، ويوصف كونه حاصلا على خبرة أكثر من 10 سنوات في مجال تصميم لوحات التحكم بالمواتير وإدارة متغيرات السرعة في العديد من الشركات العالمية، وأعلنت النقابة أنه جدول الندوة تضمنت في نهايتها عمل مسابقة وجوائز رمزية مقدمة من شنايدر إليكتريك.

دورة تخطيط الصيانة

وفي وقت سابق نظمت شعبة الهندسة الميكانيكية في نقابة المهندسين محاضرات «أون لاين» على صفحة الشعبة بعنوان «تخطيط وجدولة أعمال الصيانة»، حيث أعلنت النقابة أنه يحاضر في الدورة الدكتور مهندس فاروق الحكيم، رئيس اللجنة الاستشارية بشعبة الهندسة الكهربائية.